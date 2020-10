'Da nismo u realityju bili bismo u šumi i šibali se koprivom...'

Par je u showu proslavio i četvrtu godišnjicu veze, a na društvenim mrežama često se nižu komentari gledatelja kako ne razumiju Dolores i Antona jer su drukčiji od drugih

<p>Ono u čemu se razlikujemo od drugih kandidata je način na koji rješavamo probleme, rekla nam je instruktorica joge<strong> Dolores Antić</strong> (32). koja se s partnerom, organizatorom festivala<strong> Antonom Rudanom</strong> (45), natječe u showu 'Superpar'. Kažu kako su zadovoljni svojim predstavljanjem u emisiji. </p><p>- Meni su izazovi zanimljivi i napeti. Jako mi se sviđa ta neizvjesnost prije samih izazova i klađenje. Nisam imao vjere da ćemo moći u takvom okruženju s parovima koji su totalno drukčiji. No to je ujedno bio i naš najveći izazov i mogu reći da smo ga uspješno prošli - govori Anton, koji je u nedavnom izazovu 'natjerao' Dolores da jede crve, iako je vegetarijanka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- To me podsjetilo na preživljavanje u prirodi - govori nam Anton.</p><p>Drago mu je što je Dolores utjerala 'strah u kosti' drugim parovima svojom odlučnošću da preživi. Dolores, pak, kaže kako je sama sebi porasla u očima jer nije mislila da bi mogla pojesti crva.</p><p>- Što se tiče komentara da nisam vjerni vegetarijanac, rekla bih samo da nisam fanatična ni u čemu pa tako ni u odabiru što ću jesti, ni u tuđem odabiru što će jesti. Ne planiram jesti crve dalje u životu i ostajem uživati u svježem povrću i voću, ali ako se nađem negdje na Sjevernom polu gdje nemam izbora jesti ništa drugo osim mesa, sve vam je jasno - otkrila je Dolores.</p><p>Par je u showu proslavio i četvrtu godišnjicu veze, a za 24sata otkrili su kako bi je proslavili da nisu bili u realityju.</p><p>- Bili bismo u šumi i šibali se koprivom. Nakon toga bi se kupali u hladnoj vodi i jeli suho lišće. Nakon svega popeli bi se na vrh Kleka i ljubili se na planini dok ne zađe sunce, a onda... - govori Anton.</p><p>Na društvenim mrežama često se nižu komentari gledatelja kako ne razumiju Dolores i Antona jer su drukčiji od drugih.</p><p>- Lakše im je reći kako nas ne razumiju nego krenuti putem promjene na bolje. Što je tu nerazumljivo, fina i zdrava hrana, život u prirodi, ljekovite biljke, otvoreni, iskreni odnosi? - govori Anton.</p><p>Što se tiče seksa pred kamerama, nemaju dobro mišljenje o tome. </p><p>- Osobna intima i seks je duboko povezivanje na razini ljubavi, predanosti i sigurnosti. Izlaganje pred publikom ne smatram povoljnim činom za odnos - kaže Anton, a Dolores dodaje kako ne bi najintimnije trenutke dijelila s cijelom Hrvatskom.</p><p>Otkrili su nam i s kim su u showu 'kliknuli'. </p><p>- Meni odgovaraju Ozana i Ognjen te Matej i Daliborka. Ratka mi je isto fora, dok mi je Gordon dosadan i predalek. Tko zna što će biti do kraja showa - govori Anton, dok je Dolores istaknula kako se nije povezala s najstarijim parom u showu - <strong>Mirkom</strong> i <strong>Jelenom</strong>. </p>