Jelena i Mirko ispali, a Nikolana i Marko dobili su 10 tisuća kuna

Gordon je odabrao da Ratka i Tina probaju puding s crvima, a Slavonka je to odradila kao da je jela običan puding. Marko je odabrao da se Nikolana i Tina bore i njegova je supruga riješila to bez problema

<p>U novoj epizodi 'Superpara' jedan će par napustiti natjecanje, a u opasnoj su zoni bili <strong>Jelena</strong> i <strong>Mirko</strong>. Jučer je bilo i natjecanje u rapu, a Mirko zbog svađe nije odradio taj zadatak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Imam iznenađenje za tebe jer si počela gubiti samopouzdanje, a i da malo podignem moral - rekao je Mirko, a Jelenu je to toliko dirnulo da je zaplakala.</p><p>- Predajem vama titulu najboljeg romantičara - rekao je <strong>Marko</strong>. </p><p>Došao je<strong> Enis </strong>i objasnio kako će žene u današnjem izazovu biti bačene u ring, a njihovi će muškarci birati s kim i kako će se boriti. Kad nečija žena triput izgubi igru, taj par ispada i ulazi u eliminacije, a pobjednički par dobiva 5000 kuna i postaje superpar ciklusa. Enis je objasnio da je prva igra - puding s crvima.</p><p>- Crvi su jestivi, to je protein, najbolje za izgradnju mišića - govorio je Enis damama.</p><p>Druga je igra greda, odvojena 20-ak centimetara od poda, na kojoj se dvije žene tuku s toljagama dok jedna ne padne ili ne dodirne pod. Treća igra je tank vode, gdje će žene zagnjuriti glavu i slagati riječ. Marko je odabrao da će se njegova supruga <strong>Nikolana</strong> boriti protiv <strong>Daliborke</strong>, i to u trećoj igri! Slagale su riječ 'superpar' i Nikolana je prva završila. Sljedeći je birao <strong>Matej</strong>.</p><p>- Odabrao sam Dolores zato što je vege, nema šanse da će pojesti crve - rekao je.</p><p>- Odvratan je osjećaj vidjeti živo biće da se koprca ispred tebe, a moraš ga ubiti i onda još pojesti da bi dobio neku lovu - komentirala je <strong>Dolores</strong>, no naposljetku je pojela crve i pobijedila Daliborku!</p><p>- Ponosan sam na svoju dragu - rekao je <strong>Anton</strong>, a Matej se obrušio na suprugu iako je Dolores pobijedila za sekundu. </p><p>Anton je odabrao svoju suprugu i Jelenu da se tuku u drugoj igri.</p><p>- Neka izbace sve iz sebe - rekao je, a Jelena je predala borbu.</p><p>- S išijasom koji me uhvatio da se s tobom borim? - čudila se Jelena.</p><p>Enis je pokušavao smiriti situaciju, no nije uspio. <strong>Mate </strong>je također odabrao gospođu Jelenu i treću igru.</p><p>- Izabrao sam nju baš zbog toga što se dogodilo s Dolores - rekao je, a dame su trebale složiti riječ 'iskrenost' u čemu je bila uspješnija <strong>Tina</strong>. Sljedeći je birao Mirko i odabrao je Daliborku i gredu!</p><p>- Daj se odluči što ti je - ili te boli ili ne boli - komentirala je Nikolana Jelenino ponašanje.</p><p>- Daliborka i Dolores nisu iste osobe - rekla je Jelena, koju je Daliborka pobijedila jednim udarcem!</p><p>Jelena i Mirko treći su put izgubili i ušli u eliminacije.</p><p>- Mislim da ćemo danas pakirati stvari i ići kući - rekao je Mirko.</p><p><strong>Gordon</strong> je odabrao da<strong> Ratka</strong> i Tina probaju puding s crvima, a Slavonka je to odradila kao da je jela običan puding. Marko je odabrao da se Nikolana i Tina bore i njegova je supruga riješila to bez problema.</p><p>- Više mi je puna kapa eliminacija - rekla je Tina kad je shvatila da će se ponovno odlučivati o njihovoj sudbini u kući. </p><p>Matej je odabrao da se bore Daliborka i Nikolana, a Dolores i Ratka slagale su riječ 'povjerenje'. Nikolana je pobijedila Daliborku, a Dolores Ratku. Sljedeće su Tina i Nikolana slagale riječ 'vjenčanje', a pobijedila je Nikolana. U borbi za 5000 kuna ostala su tri para, a prvi je birao Gordon - Ratka i Dolores trebaju jesti crve.</p><p>- Gordon je to shvatio kao rat na novac - rekao je Mate, a Gordon dodao: 'Bio sam siguran da drugi put neće moći pojesti'. I bio je u pravu jer je Dolores odustala.</p><p>Marko je također razmišljao kao Gordon i ponovno je Dolores stavljena pred isti izazov - jesti crve s Nikolanom.</p><p>- To je ta taktika koja neće promašiti i sve drugo bilo bi za njih rizik - komentirao je Anton, a Dolores je odmah odustala.</p><p>Anton je potom odabrao borbu s Ratkom i Dolores je pobijedila. Gordon je ponovno išao na provjereni recept i Dolores je ponovno odustala te su ispali iz igre. Marko je odabrao treću igru za Nikolanu i Ratku, slagale su riječ 'ljubomora', a pobijedila je Slavonka. Uslijedila je borba i pobijedila je Nikolana te su ona i Marko dobili 5000 kuna i postali superpar. </p><p>U eliminacijama su bili Jelena i Mirko te Tina i Mate.</p><p>- Vrijeme je da se baka i dida idu kući odmoriti - rekla je Nikolana, a Jelena je ljutita počela pakirati stvari.</p><p>- Jelenu i Mirka ostavljamo ovdje - govorio je Anton dok je Dolores bila zbunjena.</p><p>- Dao sam sam sebi obećanje da ću poštovati starije ljude i razumjeti ih, što ne znači da kad mi triput opale šamar da ću reći: 'Udari me opet' - zaključio je Anton. </p><p>Nikolana i Marko dobili su željenu kuvertu i povećali budžet za 10.000 kuna, a potom su počele eliminacije. Nikolana i Marko svoju su narukvicu dali Tini i Mati, Anton i Dolores odlučili su se za Jelenu i Mirka, Gordon i Ratka svoj su glas dali Tini i Mati, a Daliborka i Matej dali su Jeleni i Mirku, koji bez obzira na izjednačen rezultat, zbog manje novca - idu kući! </p><p>- Ljudi zbog vas misle da je ovo stalno repriza - rekao je Enis Tini i Mati koji vjeruju da će se tek sad dokazati.</p><p>Gordon i Ratka oprostili su se s Jelenom i Mirkom, a Ratka je priznala da bi voljela da njezin suprug bude baš kao Mirko kad ostari da bi potom pročitala ono što je Gordon napisao za Mirka.</p><p>- Hvala vam, zbilja ste nas iznenadili - rekli su dirnuti Jelena i Mirko, pozdravili se sa svima, pa čak i s Dolores, kojoj se Jelena naposljetku ispričala te napustili 'Superpar'.</p>