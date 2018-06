'Da sam i mogao poželjeti da netko dođe, to bi bila Nives'

Sinoć je maturant Leonardo Podlejan (18) na maturalnoj zabavi doživio iznenađenje na kojem bi mu pozavidio svaki 18.godišnjak, ali i mlađi i stariji muškarci.

Samo zbog njega je na maturalnu proslavu ušetala pjevačica i autorica Nives Celzijus (36). Time je seksepilna Nives iznenadila Leonarda, ali i druge dečke Prve Ekonomske gimnazije u Velikoj Gorici.

- Što da vam kažem, to ću sigurno pamtiti cijeli život. Da sam i mogao poželjeti da netko dođe, poželio bih da to bude ona - rekao nam je Leonardo, i odao kako mu je ujak, voditelj i urednik sa CMC televizije Dalibor Petko, 'namjestio pratnju'.

- On uvijek izvodi slične stvari, to je tipično za njega - ispričao je Podlejan, a na pitanje jesu li djevojke bile ljubomorne, kaže da su se, dapače, i one htjele fotkati sa pjevačicom.

Nives je još jutros na svoj profilu jedne društvene mreže podijelila fotku nje i mladog Leonarda, a komentari su bili očekivani:

'Hoćeš li i mene iznenaditi?', 'Svaka čast, to ne bi svatko napravio' i 'Imam 20 godina mature za par dana, dođeš i k meni?' neki su od brojnih komentara pokraj fotke 'maturalnog para'.

Pjevačica i dobitnica nagrade 'Kiklop' za Hit godine 2008. za knjigu 'Gola istina', iznenadila je Leonarda u ležernom izdanju; nosila je uske sive traperice i plišanu majicu bez rukava sa malo čipke, a mladi joj je maturant odlično parirao u modrom odijelu s istobojnom kravatom, smeđim pojasom i kožnim smeđim cipelama.