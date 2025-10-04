Obavijesti

Dakota Johnson često pokazuje i više nego što treba, oskudne haljine postale su njezin potpis

Američka glumica Dakota Johnson proslavila se u erotskom filmu "50 nijansi sive" u kojem je igrala glavnu ulogu, no ova slavna ljepotica u svijetu glume je od rođenja. Kći Melanie Griffith i Dona Johnsona pred kamerama je čitav svoj život, a osim ulogama, pažnju javnosti nerijetko privlači privatnim životom. Posljednjih godina je na radaru medija i zbog odjevnih kombinacija kojima plijeni pažnju. Dakota danas slavi 36. rođendan.
Dakota Johnson rođena je 4. listopada 1989. godine u Austinu. Njezin otac Don Johnson u to je vrijeme snimao film "Hot Spot" u Teksasu, a njezini roditelji nekoliko su puta prekidali i mirili se. Legendarna Tippi Hedren joj je baka, a Dakota je oduvijek govorila da i sama želi postati glumica. | Foto: Profimedia/ilustracija
