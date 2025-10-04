NE MARI ZA KOMENTARE
Dakota Johnson često pokazuje i više nego što treba, oskudne haljine postale su njezin potpis
Američka glumica Dakota Johnson proslavila se u erotskom filmu "50 nijansi sive" u kojem je igrala glavnu ulogu, no ova slavna ljepotica u svijetu glume je od rođenja. Kći Melanie Griffith i Dona Johnsona pred kamerama je čitav svoj život, a osim ulogama, pažnju javnosti nerijetko privlači privatnim životom. Posljednjih godina je na radaru medija i zbog odjevnih kombinacija kojima plijeni pažnju. Dakota danas slavi 36. rođendan.
Dakota Johnson rođena je 4. listopada 1989. godine u Austinu. Njezin otac Don Johnson u to je vrijeme snimao film "Hot Spot" u Teksasu, a njezini roditelji nekoliko su puta prekidali i mirili se. Legendarna Tippi Hedren joj je baka, a Dakota je oduvijek govorila da i sama želi postati glumica.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Odrasla je uz Antonija Banderasa kojeg smatra drugim ocem. Banderas i Melanie Griffith su godinama bili u braku, a i danas su u dobrim odnosima. Dakota ima šestero polubraće i polusestara, no čitava njezina obitelj je kompleksna. Griffith i Johnson imaju po troje djece s različitim partnerima.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Dakota je djetinjstvo provela na filmskim setovima i premijerama, gdje je nerijetko pratila svoje roditelje. U Koloradu je provela najviše vremena te je u tinejdžerskim godinama ondje radila na lokalnoj tržnici.
| Foto: Patricia Schlein
Modeling ju je počeo zanimati kada je imala 12 godina, a s ostalom djecom slavnih roditelja pojavila se u izdanju Teen Voguea. Dok je išla u srednju školu u Santa Monici, često je bila na snimanjima za razne kampanje i tako je zarađivala džeparac.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Kada je imala 10 godina, prvi put se pojavila na velikom platnu i to u filmu "Crazy in Alabama" koji je režirao Antonio Banderas. Njegova tadašnja supruga Melanie Griffith glumila je majku svojim kćerima iz stvarnoga života - Dakoti i njezinoj polusestri Stelli koju je dobila u braku s Banderasom.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Nakon završetka srednje škole, Dakota je upisala tečaj glume i 2008. godine potpisala ugovor s agencijom William Morris. Nije joj dugo trebalo da počne dobivati veće uloge, no tek je kao Anastasia Steele 2015. postala planetarno popularna.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Film "50 nijansi sive" jedan je od najiščekivanijih naslova 2015., obzirom koliko je popularna istoimena knjiga bila u tom trenutku. "Ponosna sam na taj film, što god da svi mislili", govorila je u intervjuima. Za film je dobila Zlatnu malinu za najgoru glumicu, no upravo ta uloga priskrbila joj je daljnje angažmane.
| Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Pojavila se u "Saturday Night Live", gdje je godinama gostovala, a tijekom uspješne karijere imala je brojne zapažene uloge.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Bogatu karijeru pratio je i zanimljiv privatni život. Ljubila je brojne kolege i glazbenike. U dugoj vezi je bila s glazbenikom Noahom Gershom, nakon kojeg je ljubila glumca Jordana Mastersona. Matthew Hitt i Dakota u vezi su bili dvije godine, a frontmen benda Drowners i glumica prekinuli su 2016. godine.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Od listopada 2017. godine bila je u vezi s frontmenom benda Coldplay, Chrisom Martinom. Prekidali su nekoliko puta, no u lipnju ove godine navodno su se razišli za stalno. Zajedno su živjeli u Malibuu, a Dakota je bila važan dio njegove obitelji.
| Foto: RAAK
Johnson i glumica Gwyneth Paltrow, bivša supruga Chrisa Martina, navodno su bile velike prijateljice. Unatoč brojnim glasinama o lošim odnosima, glumice su jedna drugoj bile podrška, a Gwyneth je često pričala kako je Chris pravi sretnik što ju ima.
| Foto: Twitter/Screenshot/kolaž
Nakon prekida s Martinom, udaljile su se i popularne glumice. Dosad nisu javno izlazile s činjenicama o svom prijateljstvu, no svjetski mediji su po njihovim objavama na društvenim mrežama zaključili da dame više nisu toliko bliske.
| Foto: Profimedia/ilustracija
Dakota Johnson ima istančani modni stil, a nerijetko pažnju plijeni u golišavim kombinacijama. Prije nekoliko dana je pokazala savršenu liniju u prozirnoj čipkastoj haljini, no podmukli komentari ne smetaju ovu ljepoticu.
| Foto: Profimedia
Foto LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Foto Profimedia
Foto BENOIT TESSIER/REUTERS
Foto C3396 Boesl
Foto C3396 Boesl
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Sarah Meyssonnier/REUTERS
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Kristin Callahan
Foto Profimedia
Foto Profimedia