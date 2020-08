Daleka obala opet nastupa, ali će umjesto Bana pjevati Kriletić

<p>'Daleka obala' ponovno se okuplja, ovaj put s novim pjevačem <strong>Jakšom Kriletićem Jordesom</strong>. Onima koji prate hrvatsku glazbenu scenu Jakša je dobro poznat. Saksofonist koji je svirao s 'Pips, Chips&Videoclips;', 'Majkama', 'Jinxima', Darkom Rundekom i mnogim drugim slavnim bendovima i pjevačima, konačno će postati frontman.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve o uspjehu Daleke obale </strong></p><p>Objavio je to u petak ujutro u 'Dobro jutro, Hrvatska' na HRT-u. Javio se iz Lumbarde na Korčuli i najavio prvi koncert, u subotu u Pakoštanima. On se pridružio originalnoj postavi i kako je rekao , svjestan je odgovornosti jer dolazi na mjesto karizmatičnog <strong>Marijana Bana</strong>.</p><p>- Bana je nemoguće zamijeniti. Ali on i ja smo stari prijatelji, znamo se još iz mladosti i on je blagoslovio moj dolazak, rekao je Jakša koji se javio putem video-linka. </p><p>- Priprema se novi album, radimo na njemu već mjesecima, a do ideje da budem pjevač došlo je sasvim slučajno. Imali su novu pjesmu i rekli mi da ju pokušam otpjevati. Kad sam zapjevao - dečki su rekli - to je to! - kaže Jakša koji će se tako pridružiti Borisu Hrepiću, Zoranu Ukiću i Jadranu Vuškoviću. Na koncertima će pjevati i stare hitove 'Daleke obale'. </p><p>Dok je razgovarao s voditeljima emisije - <strong>Doris Pinčić</strong> i <strong>Damirom Golubićem</strong>, gledatelje je zabavio trenutak kad je u kadar ušla Jakšina mama da provjeri s kim joj sin razgovara. Budući da je Jakša cijelo vrijeme imao sunčane naočale, voditelji su ga pitali zašto ih ne skida, na što im je odgovorio:</p><p>- Ne smijem, jer jedva gledam, noćas smo svirali do četiri ujutro. Tek sad kad završimo razgovor, idem napokon spavati. </p>