Dalibor Petko prerušio se u Antigoni, objavu je komentirala i njezina majka: 'Briljantno!'

Voditelj Dalibor Petko veliki je obožavatelj Eurosonga, a na društvenim mrežama objavio je video na kojem glumi ciparsku predstavnicu, Antigoni Buxton. Britanska pjevačica grčko-ciparskih korijena oduševila je mnoge svojom pjesmom "Jalla Jalla" na pozornici Eurovizije, a Petko, inače poznat po sličnim videima, nasmijao je brojne pratitelje.

Ipak, među iznenađenjima u komentarima je ciparski promotivni profil koji je komentirao njegovu izvedbu.

- 12 points - komentirali su mu i pobrali preko 350 "lajkova". Video je komentirala i majka pjevačice, poznata kuharica Tonia Buxton.

- Briljantno - poručila je našem voditelju. "Koji kralj", "Obožavam te", "Odličan si", samo su neki od komentara njegovih pratitelja.

Podsjetimo, Antigoni je proteklog tjedna bila u centru medijske pažnje zbog svog nastupa na Eurosongu. S pjesmom "Jalla Jalla" bila je i u finalu natjecanja. Pjevačica je odrasla u Londonu, no svako je ljeto provodila na Cipru, upijajući kulturu. Njezina majka je poznata TV kuharica Tonia Buxton, a Antigoni je svoj put pronašla u glazbi. Pohađala je prestižnu BRIT School, koju su završile i zvijezde poput Adele i Amy Winehouse, a već s 20 godina potpisala je ugovor za Island Records. Iako joj je "Love Island" donio popularnost, pjevačica ističe da je to bio tek slučajan izlet.

​- Oduvijek sam željela biti pjevačica, to je moj san otkad znam za sebe. Opsjednuta sam Eurosongom još otkad je Helena Paparizou pobijedila za Grčku - izjavila je za BBC.