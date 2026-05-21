Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Divlje pčele

RTL 20:15

Nakon što Marko razotkrije Vicinu krinku, ubrzo shvaća da i on zna mnogo toga što bi moglo uništiti obitelj Vukas. Mirjana je nakon Domazetove ucjene prisiljena moliti Rajku za pomoć.

La Promesa

HRT1 13:20

Angela nema izbora, mora prihvatiti satnikovu prosidbu. Vijest da je Petra na samrti šokira i poslugu i gospodu. Pía se vrati i prvo pita za Ricarda.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Sin vijećnika osumnjičen je za ubojstvo pa Miller pokušava pritisnuti Voighta da optuži tinejdžera, ali bez medijske pompe. Atwater i Voight ne mogu se dogovoriti kako na kraj s rasnom neosjetljivošću.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Martin i Matija su u sličnom raspoloženju nakon suđenja. Osim za ishod, brinu se i zbog Cvite koja protestira šutnjom. Šank ne može vjerovati da je na suđenju izlanuo tajnu koju je tako dugo čuvao - da je on taj koji je vidio Matiju s Kikijem.

Crno more

NOVA TV 18:10

U planinskoj kući Fadime prvi put otvara srce İsi i priznaje mu svoje najveće strahove. Taj razgovor još više učvršćuje njihovu ljubav. Fadime pritom otkriva crtež letećeg jastreba koji je Iso crtao još kao dijete, ne sluteći kakvu tajnu krije taj simbol.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Ana primi Alberta, koji joj obeća da ih ništa neće razdvojiti. On joj kaže da ga Cristina nema namjeru ostaviti i da je manipulirala njima. Spavaju zajedno i odluče doći na priredbu Cloud Airlinesa kao par.