Daliborka i Matej: 'Godinama smo podstanari, želimo dom'

<p><strong>Daliborka</strong> (25) i <strong>Matej Borojević</strong> (25) bračni su par koji se u ovogodišnjoj sezoni emisije 'Superpar' bore za pobjedu. Njihova životna priča mnoge ne zaintrigirala. Upoznali su se kao 11-godišnjaci u osječkom Dječjem domu Klasje, u kojem su oboje završili zbog problema u obitelji. Danas imaju dva sina, <strong>Leona</strong> (6) i<strong> Filipa </strong>(3).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ozana i Ognjen u 'Superparu'</strong></p><p>Prva sezona 'Superpara' jako im se svidjela pa je Daliborka u šali rekla kako bi htjela da se i njih dvoje prijave.</p><p>- Nije mi palo na pamet da bi Matej to mogao stvarno učiniti. Kad su nas pozvali da dođemo u Zagreb, bila sam u šoku, no kako oboje volimo izazove, odlučili smo probati - ispričala je Daliborka za <a href="https://www.gloria.hr/fokus/price/bez-obzira-na-pobjedu-oni-su-nas-superpar-zelimo-svojoj-djeci-pruziti-dom-kakav-mi-nismo-imali/10491799/" target="_blank">Gloriju.hr</a>.</p><p>Govori kako bi im pobjeda dobro došla kako bi osvojili nagradu i napravili si kuću.</p><p>- Godinama smo podstanari pa nam je san imati vlastiti dom, a ako pobijedimo u showu i osvojimo 100.000 kuna, kupit ćemo zemljište za kuću negdje u Slavoniji i polako početi graditi. Životni nam je cilj odgojiti djecu u dobre, poštene i vrijedne ljude, a za to je važno da imaju normalnu, stabilnu obitelj - dodala je.</p><p>Matej kaže kako su njihovi aduti u showu upornost, hrabrost i snalažljivost, a te iste osobine morali su razviti kako bi preživjeli sve što ih je snašlo u djetinjstvu. No životni porazi nisu ih sputavali.</p><p>- Nitko me ne može tako dobro razumjeti kao Matej. I sam je prošao neke ružne stvari pa mu je jasno što se događa u mojoj glavi kad sam tužna. On je osoba na koju se uvijek mogu osloniti, uz njega se osjećam voljeno, zaštićeno i sigurno - zaključila je Daliborka. </p><p>Daliborka, inače hotelijersko-turistička komercijalistica, trenutno radi kao konobarica, a kod supruga najviše voli to što je uvijek optimističan, a Matej kaže da Daliborka nema mane.</p><p>- Radim kao konobarica u poznatom pulskom kafiću, a Matej vozi taksi. U slobodno vrijeme volimo se družiti s prijateljima i djecom te provoditi vrijeme u prirodi - ispričala nam je nedavno. </p><p> </p>