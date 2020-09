Matej izgubio živce, a Daliborka zaprijetila: 'Ne prepoznajem te, zbog novca ćeš i mene izgubiti'

<p>Na radost mnogih ukućana, jučer su „Superpar“ napustili Jelena i Mirko, Tina i Mate opet su imali zanimljivo jutro u kamp-kućici jer je pala polica na njih, a Nikolana je prigovarala zbog miksera, koji je zaprljao Anton. „Napravi nered u cijeloj kuhinji i onda netko iza njega čisti“, govorila je suprugu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Kad su svi bili u kuhinji, Anton je želio znati što misle o izrazu - ono si što jedeš te kako hrana utječe na emocije, no Nikolanu je više zanimao prljavi mikser. „Došli smo se zabaviti, igrati, a ne da mi netko po cijele dane soli pamet“, rekla je Dalmatinka kojoj je Anton objasnio da je u depresiji jer stalno viče. „Ne smeta mi to što je jako glasna, nego ta emocija koju šalje van - ne osjećam njezinu glasnoću nego frustraciju“, objasnio je Anton i rekao njoj i Marku: „Vas dvoje najviše vičete i jedete najviše mesa!“</p><p>Dolores je s curama odlučila odigrati igru razotkrivanja - tko sve možemo biti. Sedam arhetipova žena su: majka, kraljica, zavodnica, djevica, lovac žena, mudrac žena i mistik žena, a kad naučimo koje arhetipove imamo, možemo preuzeti sudbinu u svoje ruke, kako tvrdi Dolores. Svima je podijelila kartice s tim nazivima i razgovarale su o svakom arhetipu. Tina je izvukla karticu na kojoj je pisalo „djevica“ i odglumila je Dolores kako je dala svoju narukvicu Jeleni i tako glumila žrtvu.</p><p>Anton je želio dečkima pokazati kako osloboditi potisnute emocije, no Gordon nije želio sudjelovati. „Pravimo budale od sebe“, komentirao je. Tinu je malo povrijedilo što joj je Dolores rekla da je zavodnica. „To je za mene bila uvreda“, rekla je Zadranka, a Ratka joj je objašnjavala kako je sve u sebi nosimo sve te osobine. „Tina je to shvatila kao napad na sebe“, čudila se Ratka.</p><p>Marko je potom razgovarao s Antonom o njegovu jučerašnjem ponašanju, kada je Dolores stvarno bila povrijeđena zbog izazova, no on je odlučio dati narukvicu Jeleni i Mirku. „Jedi crve, a ona vegetarijanka, i to zbog 5000 kuna. Ne smije se ubijati životinje, ne smije se ovo, ono, ali zbog 5000 kuna to opravdava sva uvjerenja“, prisjećao se Marko kako se Anton jučer ponašao.</p><p>Došao je Enis, počeo je četvrti ciklus i dečki su se otišli kladiti. Damama je rekao da ih vodi u restoran, a muškarcima da će imati ponuđena razna jela - no nitko ih neće vidjeti jer će svi imati zavezane oči. Žene su morale pomirisati i probati to jelo, a potom asocijacijama objasniti partneru što su kušale. U šest minuta trebali su pogoditi osam delicija od ponuđenih jedanaest. Matej je uložio 4200 kuna jer je Daliborka radila u restoranu, Anton 6000 kuna iako je zabrinut što je Dolores vegetarijanka, Marko je bio oprezan i stavio 3500 kuna, Gordon 3999 kuna, a Mate 4666 kuna.</p><p>Prvi su bili Tina i Mate - Tina je kušala hobotnicu, Mate je pogodio, janjeća glava bila je sljedeća, no to je nije, gumene je bombone pogodio, kao i puding i majonezu. Kod svinjskih očiju je pogriješila jer mu je previše otkrila, no zato je bila opreznija kod svinjskog jezika, što je Mate pogodio. Naposljetku su pogodili osam jela i bili presretni. „To je ono što Mate jede“, komentirala je Tina.</p><p>Dolores je super objašnjavala, no Anton nije dobro pogađao. I Nikolana i Ratka su se trudili, ali Ratki je bilo teže objašnjavati nego kušati. „Katastrofa, zažvalila sam nečiju glavu“, komentirala je Nikolana, a naposljetku su pogodili osam jela. Gordon je također pogodio osam, no bio je ljutit jer mu Ratka nije dobro objasnila čije su oči. „Cijeli ću život sanjati svinjske oči“, rekao je. Anton je isto pogodio osam jela, a Dolores je bila zgrožena kad je vidjela da je lizala janjeću glavu.</p><p>Došli su na red Matej i Daliborka. „Shvati više da sam gadljiva“, govorila je nervoznom suprugu, koji je pogodio samo pet jela i nisu prošli zadatak. „Nismo prošli i idemo dalje, a ne da se dereš na mene i budeš bezobrazan. Ne prepoznajem te u puno situacija i ne mogu vjerovati da si to ti nekad“, govorila je uplakana Daliborka i zaključila: „Frajeru, nauči gubiti. Možda izgubiš mene zbog para.“</p><p>Svima je bilo žao što se Daliborka i Matej svađaju. „Matej je tempirana bomba. Kad pukne, nikad ne gleda svoju grešku, nego uvijek traži grešku u njoj“, rekao je Gordon i dodao kako su oni tu došli samo zbog novca, a ne da bi unaprijedili sebe. Dolores i Anton odlučili su im pomoći jednom tehnikom kako bi reagirali na ispravan način, što je Anton pokazao na vlastitom primjeru - uzeo je dva jastuka, od kojih je jedan predstavljao Dolores i potom je počeo udarati po njemu i vikati. „Potrebnije nam je bilo da su sjeli i razgovarali s nama“, rekao je Matej, a Gordon i Marko odlučili su popričati s njim.</p><p>Tina i Mate odlučili su se odseliti iz kamp-kućice, bez obzira na sankcije. „Premoren sam i jedva se čekam naspavati bez tableta“, rekli su dok su ležali u dnevnom boravku.</p>