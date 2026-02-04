Obavijesti

Show

Komentari 0
OPORAVLJA SE

Zgodni Channing Tatum objavio fotografiju iz bolničkog kreveta: Evo što mu se dogodilo...

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Zgodni Channing Tatum objavio fotografiju iz bolničkog kreveta: Evo što mu se dogodilo...
19
Foto: Instagram

Nakon filmskog trijumfa, Channing Tatum zabrinuo je obožavatelje nakon što je objavio fotografiju koja je nastala u bolničkoj sobi

Admiral

Samo nekoliko dana nakon što je njegov novi film 'Josephine' odnio glavne nagrade na prestižnom Sundance Film Festivalu, holivudski glumac Channing Tatum iznenadio je i zabrinuo svoje pratitelje objavom na Instagramu. Umjesto slavlja, 45-godišnja zvijezda podijelila je crno-bijelu fotografiju iz bolničke sobe, otkrivši da se suočava s novim zdravstvenim izazovom.

Foto: screenshot/instagram

Na fotografiji Tatum leži u bolničkom krevetu, odjeven u pacijentsku haljinu i s kirurškom kapom na glavi. Izgleda iscrpljeno, a tmurna atmosfera crno-bijele fotografije dodatno je naglasila ozbiljnost situacije. U opisu objave, glumac poznat po svojoj fizičkoj spremi i ulogama u akcijskim filmovima, dao je naslutiti da je pred njim težak oporavak.

"Samo još jedan dan. Još jedan izazov. Ovaj će biti težak. Ali nema veze. Idemo to riješiti", napisao je Tatum.

Kako se doznaje, glumac je morao na hitnu operaciju zbog odvajanja ramena. Podršku mu je, osim brojnih obožavatelja, javno pružila i njegova djevojka, 26-godišnja australska manekenka Inka Williams.

Kasnije je glumac na Instagram Story objavio fotke s rendgena svog ramena prije i nakon operacije.

GLUMAC UŽIVA NA JADRANU Channing Tatum s djevojkom obilazi hrvatsku obalu: Nakon otoka, očarao ih je i Dubrovnik
Channing Tatum s djevojkom obilazi hrvatsku obalu: Nakon otoka, očarao ih je i Dubrovnik


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Dora Šitum? Alki Vuici bit će snaha: Evo čime se sve bavi
VESELE SE SLAVLJU

Tko je Dora Šitum? Alki Vuici bit će snaha: Evo čime se sve bavi

Sin Alke Vuice, Arian, se ženi, a snaha će joj postati Dora Šitum. Lijepe je vijesti Alka otkrila povodom Megadance partyja u Areni proteklog vikenda, a evo tko je odabranica njenog sina...
Zlatko Dalić o glasinama o privatnom životu: Bole me napadi usmjereni prema obitelji
OTVORIO DUŠU

Zlatko Dalić o glasinama o privatnom životu: Bole me napadi usmjereni prema obitelji

Nažalost, živimo u vremenu u kojem bilo tko, skriven iza anonimnosti društvenih mreža, može zlonamjerno izmisliti i plasirati bilo kakvu laž o bilo kome, rekao je Dalić
Jelena iz 'Gospodina Savršenog' vas podsjeća na nekoga? I njena sestra se natjecala u tom showu
SLIČNE, ALI DRUGAČIJE

Jelena iz 'Gospodina Savršenog' vas podsjeća na nekoga? I njena sestra se natjecala u tom showu

Zahvaljujući sestrinu iskustvu, vidjela sam i lijepe i izazovne strane showa, ali sam shvatila da je to nešto na što se ne možeš pripremiti - moraš to doživjeti, rekla je

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026