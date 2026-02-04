Zgodni Channing Tatum objavio fotografiju iz bolničkog kreveta: Evo što mu se dogodilo...

Samo nekoliko dana nakon što je njegov novi film 'Josephine' odnio glavne nagrade na prestižnom Sundance Film Festivalu, holivudski glumac Channing Tatum iznenadio je i zabrinuo svoje pratitelje objavom na Instagramu. Umjesto slavlja, 45-godišnja zvijezda podijelila je crno-bijelu fotografiju iz bolničke sobe, otkrivši da se suočava s novim zdravstvenim izazovom.

Foto: screenshot/instagram

Na fotografiji Tatum leži u bolničkom krevetu, odjeven u pacijentsku haljinu i s kirurškom kapom na glavi. Izgleda iscrpljeno, a tmurna atmosfera crno-bijele fotografije dodatno je naglasila ozbiljnost situacije. U opisu objave, glumac poznat po svojoj fizičkoj spremi i ulogama u akcijskim filmovima, dao je naslutiti da je pred njim težak oporavak.

"Samo još jedan dan. Još jedan izazov. Ovaj će biti težak. Ali nema veze. Idemo to riješiti", napisao je Tatum.

Kako se doznaje, glumac je morao na hitnu operaciju zbog odvajanja ramena. Podršku mu je, osim brojnih obožavatelja, javno pružila i njegova djevojka, 26-godišnja australska manekenka Inka Williams.

Kasnije je glumac na Instagram Story objavio fotke s rendgena svog ramena prije i nakon operacije.



