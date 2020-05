Damir Kedžo: 'Još uvijek nisam uspio zagrlio svoju dragu baku'

U veljači je pobijedio na Dori, izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurosongu, ali Damira Kedžu (32), kao ni predstavnike drugih zemalja, nećemo gledati u Rotterdamu. Sve je odavno odgođeno kako bi suzbili širenje korona virusa. Ipak, to što nećemo vidjeti mnoge nastupe u koje bi glazbenici uložili mnogo truda, ne znači da nikakvog eurovizijskog sjaja nećemo vidjeti.

Ove subote, 17. svibnja, na HRT-u bit će posebna emisija o Eurosongu, "Europe Shine A Light" u kojoj će biti predstavljena 41 pjesma koju smo trebali čuti u Nizozemskoj. Kedžo će imati poseban zadatak, a to je izvesti pobjedničku pjesmu Eurosonga iz 1997. godine "Love Shine A Light". Ispričao nam je kako se pripremao za to i koliko je uzbuđen zbog nastupa, koji je snimljen unaprijed.

- Pjesmu manje-više znam napamet pa nije bio problem s pripremom. Pjesma je predivna. Jedva čekam vidjeti kako su to organizatori montirali i pripremili. Ima nas jako puno, mislim da bi trebalo biti dinamično. Uzbuđen jesam, ali je čudan osjećaj jer je sve virtualno. Samim time je i uzbuđenje dosta manje. Ipak sam ja izvođač koji se najbolje osjeća u live izvođenju pred publikom - kaže nam Damir.

Dakle, iako ovo neće biti onaj glamur na koji smo navikli kad je Eurosong u pitanju, organizatori su se ipak potrudili ponuditi nam zabavan program pa će tako nastupiti brojni dosadašnji pobjednici. Bit će tu i Gali Atari, Marija Šerifović, Netta, Duncan Laurence...

- Ne znam što će tko pjevati. Ali od ovih na popisu svakako 'Mariju' i 'Molitvu'. Eurosong je uvijek odlično osmišljen, pa mislim da će i u ovim okolnostima biti jako zanimljivo. I da će biti i nastupa koji će me potpuno iznenaditi - poručuje.

Mjere polako popuštaju, a pjevač se dosad pridržavao svih mjera koje je propisao Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. Ipak, upitali smo ga misli li da će se ljudi vratiti "na staro" jednom kad se sve unormali ili nas je ovo opametilo pa ćemo imati više empatije jedno za drugo.

- Ne znam ni sam. Mogu govoriti samo u svoje ime. Meni je izolacija donijela puno toga dobroga. Naučio sam dosta toga što ranije nisam znao o svijetu, sebi, tehnologiji. Dogodilo mi se preslagivanje vrijednosti i prioriteta u životu. Jasnije sam s odmakom vidio što mi je bitno, a što nebitno. Neki odnosi su otpali, a oni drugi, posebno obiteljski, još su čvršći. Živimo u ludom vremenu, šuška se svašta. Povijest nas opominje, vidjet ćemo jesmo li naučili na prošlim greškama kao civilizacija - zaključuje.

Zbog ugroze nije htio riskirati jer su baka i djed rizična skupina pa su on i sestra išli u nabavu i ostavljali im sve ispred vrata njihove kuće. Otkako nam je ispričao da bi s bakom pričao preko ograde jer je nije htio dovesti u opasnost od virusa, prošlo je nešto više od mjesec dana, ali situacije se, kaže Kedžo, nije promijenila.

- Nažalost nisam je još zagrlio. Cjepiva još nema. Samim time i dalje pazim i držim distancu. I djed i baka su u godinama kada ne bi volio riskirati da završe na respiratoru. Bez obzira na to što mjere popuštaju, odgovorenost svakoga od nas ne prestaje. Još je veća. Pogotovo prema ugroženim skupinama - iskreno će Damir.

Jučer je na HRT-u bila 27. Glazbena nagrada Porin, a Kedžo je bio nominiran u kategoriji za najbolju mušku vokalnu izvedbu za pjesmu "Srce mi umire za njom". Ako je suditi prema komentarima pratitelja i broju pregleda na YouTube kanalu, pjesma je oduševila slušatelje. Često ga traže da im baš nju zapjeva na javljanjima uživo putem Instagrama. Ovogodišnja dodjela Porina bila je nešto drukčija jer u studiju nije bilo publike pa je dodjelu pratio od doma, ali to ne umanjuje vrijednost ove nominacije, priča Damir.

- Pjesma je nastala kao stranica dnevnika u jednom životnom razdoblju. Volim je beskrajno i svaka nominacija ili nagrada mi je draga jer je ta pjesma zaslužuje. Ono što me najviše veseli je što ću pjesmu izvesti u posebnom aranžmanu za koji je odgovoran Ivo Popeskić. Već na prvim koncertima nakon izlaska pjesme sam znao da je nešto posebno. Publika ju je pjevala u glas sa mnom kao niti jednu do sada, to mi je i najveća nagrada. S druge strane počašćen sam nominacijom za Porin. To je najveća strukovna nagrada u Hrvatskoj, za koju te nominiraju kolege. Ljudi iz istog posla kojim se i ja bavim, tim više je to čast - rekao nam je pjevač za kraj.