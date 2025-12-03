Dan pun svađa i iznenađenja: Tomislavu stigla Viki, a Iris Josipa ostavila bez teksta

Nakon Suzanina odlaska iz 'Ljubav je na selu', Robert je prodisao, a novi dan započeo je velikom radnom akcijom na svom imanju. Čišćenje svinjca i hranjenje životinja bilo je na redu, a Ankica je svaku priliku iskoristila da bude kraj farmera.

„Za prvi put dobro su se snašle, pokazale su želju“, dao im je prolaznu ocjenu.

Ankica je poželjela da se Robert u narednim danima još više opusti i izrazi ono što osjeća: „On je dobrica, ali ima tu barijeru.“

U Sunji, Željko je od ranog jutra zamjerao Đurđi što im ne pomaže u poslovima, no ona se držala svojih principa. „Mene možeš voljeti zbog ljepote i dobrote“, poručila je.

Priznala je kako smatra da se oko farmera najviše trudi Sara jer je došla s ciljem da ga osvoji te da s njom nikako ne može na zelenu granu. Sara nije znala čime se toliko zamjerila Đurđi, no njezine su je riječi itekako povrijedile.

Foto: RTL

„Ti si jako dobra manipulatorica, itekako“, Ankica je poručila Đurđi i stala na stranu Sare, kojoj su čak i oči zasuzile.

„Hoće pozornost, ali je ne zna izazvati“, zaključila je Đurđa.

Nakon priznanja da mu se sviđa Nina, u Drežnik Gradu kod Tomislava odnosi su napeti. Nina je primijetila da se Petra povukla i ne želi komunicirati kao ranije. Odbila se čak i kupati u jezeru, već je sve gledala i prosuđivala sa strane.

„Sve vodi tome da bi se mogle posvađati“, presudio je farmer.

Nina je primijetila da je Tomislav na sve načine pokušava osvojiti i spremno je prihvatila tu igru.

U Suzi, Josip je svoje dame učio kako baratati kosom, a instrukcije su uključivale i zagrljaje. Ksenija, Danka i Valentina hrabro su prionule poslu.

Drugi Josip odlučio se za nešto opušteniji dan pa je dame poveo na kupanje na Jadriju. One su, pak, bile zadovoljne što se toliko angažirao i posvetio svakoj od njih.

Ipak, u jednom se trenutku odvojio nasamo s Dottie, koja je to jedva dočekala. Zaključili su kako kemija svakako postoji, no odnos treba graditi. Uživali su zagrljeni gledajući u more.

Foto: RTL

Nakon svađe, Đurđa je u Sunji prionula zalijevanju i uređivanju cvijeća, no strogi je farmer imao hrpu primjedbi – i na rad, ali i na njezin modni odabir.

„U ovako napirlitanoj garderobi i zlatu“ čudio se Željko, „Da možemo nastaviti dalje u nekom dobrom smjeru, morala bi se dosta promijeniti.“

„Nemamo šanse“, zaključila je Đurđa.

Tomislav je Petru i Ninu poveo na večeru i koktele, u nadi da će se trzavice malo smiriti. No uslijedio je pravi šok! Druženje je prekinula misteriozna Beograđanka Viktorija, koja je stigla upoznati mladog farmera i ostavila ga bez teksta.

„Wow! Jako me iznenadila! Kakva prelijepa i predivna cura“, jedva je tražio riječi.

„Djeluje kao fin i kulturan, možda se i zaljubim. Petra i Nina su čudno reagirale na mene“, poručila je nova djevojka.

Foto: RTL

Anita Martinović posjetila je Doru, Valentinu i Dejana kako bi ispitala dojmove s imanja. Nakon što su djevojke priznale da ih je mladi farmer prilično razočarao ponašanjem, pripremila im je iznenađenje – jacuzzi.

„To neće doprinijeti Dejanu i meni, a za Valentinu ne znam“, poručila je Dora.

No Valentinu je i dalje zanimalo zašto Dejan ne želi javno priznati da ju je na tulumu poljubio.

„Tražim ljubav, ali u njima dvjema ne vidim ljubav“, poručio je kako nijedna nemaju šanse kod njega.

„Ima malo previše samopouzdanja“, poručile su cure.

A nakon što je Iris otišla s Tomislavova imanja i priznala mu da se povezala s drugim, konačno je otkriveno i o kome se radi. Naime, u društvu Anite Martinović doputovala je u Bilice kod Josipa E., priznavši da su se neočekivano povezali.

„Ta ludost njena i ljepota, samo mi je otežalo sve. Super je osjećaj što je došla“, u šoku je bio Josip pa je odmah poveo nasamo, „Već imam neku viziju! ima sve ono što ja volim. Imat ćemo vremena sad za sve i svašta.“

„Ta ludost njena i ljepota, samo mi je otežalo sve. Super je osjećaj što je došla", u šoku je bio Josip pa je odmah poveo nasamo, „Već imam neku viziju! ima sve ono što ja volim. Imat ćemo vremena sad za sve i svašta."