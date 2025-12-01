Obavijesti

STRASTI NA FARMI

Nove drame u Ljubav je na selu: Napeto između Suzane i Ankice

Strasti na farmama izmiču kontroli, ljubomora prijeti uništiti veze, a neočekivana priznanja i romantični obrati napetost podižu do usijanja - sve to u novoj epizodi Ljubav je na selu

Strasti na farmama sve se teže kontroliraju, a ljubomora bi neke odnose mogla bespovratno uništiti! U Donjoj Voći napetosti između Suzane i Ankice eskalirat će pred svima, dok Robert očajnički pokušava smiriti situaciju, ali njegove riječi samo produbljuju sumnje. Je li u pitanju prava zaljubljenost ili tek rivalstvo koje izmiče kontroli?

Uz Dunav, Josip Đ. vodi Danku na romantičan razgovor na vodi, no idilu prekida iznenadni upad. Je li riječ o slučajnosti ili prikrivenoj ljubomori?

U Bilicama, pak, drugi Josip doživljava potpuno neočekivanu iskrenost. Jedna će mu dama priznati da među njima ne može biti ništa više od prijateljstva, a unatoč prvotnom šoku, dan će završiti u zagrljaju druge, a past će i prvi poljubac!

U Drežnik Gradu jedna će djevojka Tomislavu kazati kako kemija među njima nije proradila… No njezino šokantno priznanje promijenit će omjer snaga na farmi.

- Kliknula sam s nekim drugim - otkrit će mu i čekati reakciju.

Ni u Dalju nije mirno. Djevojke su sve nezadovoljnije Dejanovim pristupom, a on njima zamjera manjak truda oko osvajanja. U trenutku dok se strasti zahuktavaju, na imanje stiže iznenađenje.

A dok jedni pucaju po šavovima, jedan će farmer kraj dana završiti velikim romantičnim priznanjem koje njegova odabranica već danima čeka...

Što sve čeka farmere i kandidatkinje, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

