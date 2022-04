Danas bi imao 78 godina: Ovo su Malnarove najbolje izreke...

Na današnji dan prije točno 78 godina rođen je novinar i putopisac Željko Malnar, autor kultne 'Noćne more'. On je u svojoj emisiji ugostio ljude raznih profila, poznate i nepoznate, no svi su imali nešto zajedničko - kad su došli kod Malnara govorili su ono što zaista misle, svađali se i nimalo nisu pazili na vokabular.

- Jako mi nedostaje i dan danas mi nedostaje - rekao nam je svojevremeno Sead Hasanović (68), poznatiji kao Braco Cigan, jedan od članova legendarne 'Noćne more'.

- Željko je bio čovjek ispred svog vremena, fenomen, kum mog djeteta - rekao je Braco.

Donosimo vam neke od najupečatljivijih Malnarovih izjava:

'Bolje se roditi glup pa znaš na čemu si, nego pametan, a ne možeš to dokazati.'

'Ne prevari ženu susjeda svoga.'

'Odbjeglom konju se ne gleda u potkove.'

'Stonoga je uvijek stonoga pa makar imala jednu nogu u gipsu.'

'Nije ćevap sve što je u somunu.'

'Što pismen između redaka pročita, to nepismen već zna.'

'Krvavih je ruku onaj koji drugome oči kopa.'

Malnar je u svom anti-showu 'Noćna mora' ismijavao političku scenu i komentirao društvena zbivanja kao predsjednik izmišljene Republike Pešćenica. Ovo su neke od najzabavnijih epizoda njegove emisije.

Siniša Vuco (48) svoje je gostovanje obilježio silnom količinom psovki.

A anti-televizijski show posjetio je i košarkaš Dennis Rodman.

U showu nikada nije ponestajalo zafrkancije. Šalili su se i na vlastiti račun.

