Pjevačica Senidah (36) posljednjih godina osvaja glazbenu scenu.

Poznata je prema svojim specifičnim vokalima, ali i modnom izričaju, kojim često izražava svoj stav.

Talentirana Slovenka u prosincu je imala priliku surađivati s poznatim bosanskohercegovačkim pjevačem Dinom Merlinom, što joj je do sada jedna od najvećih suradnji.

- Oduvijek sam željela surađivati s njim. Dino Merlin moj je glazbeni idol od djetinjstva. Kao dijete, kad god sam putovala s mamom i sestrom, uvijek smo slušale Dinovu glazbu. I to mi je jedno vrlo emocionalno sjećanje. Vrhunski je glazbenik i pjesnik. Sve što radi je čarobno, a pjesma "Dođi" još je čarobnija. Jako sam ponosna na našu suradnju i cijeli proces - rekla je Senidah, prisjećajući se njihovog prvog susreta.





- Nevjerojatan osjećaj. Naš prvi razgovor zvučao je kao da smo stari prijatelji koji se dugo nisu čuli. Ubrzo nakon razgovora, sreli smo se u Ljubljani i taj je sastanak bio veoma lijep. Gubili smo se malo po ulicama, jer je trebao doći do mog studija, a navigacija u autu odvela ga je na suprotnu stranu. A kad smo se napokon upoznali, još uvijek se činilo da se znamo cijeli život - rekla je pjevačica, a potom otkrila da je od malih nogu znala da će se baviti glazbom.

Međutim, Senida je bila angažirana i na drugim poslovima, nevezano za ono što radi danas.

- Od djetinjstva sam glazbu osjećala na poseban način i o njoj sanjala, moj unutarnji osjećaj govorio mi je da je to to. Kad sam bila mlađa, radila sam i administrativne poslove u jednom uredu, pa čak i u banci. Ali nisam se u tome vidjela. Zato hvala Bogu što me pravi osjećaj odveo do glazbe - rekla je.

Pjevačica se prisjetila svog prvog nastupa, ali s velikom nelagodom.

- Bilo je to na festivalu u Sloveniji, akustičnoj izvedbi. U to vrijeme još nisam imala svoj bend, ali nastupala sam s dva gitarista. U početku je sve bilo ok, dok u prvi red publike nije došla starija djevojka, koja je počela histerično vikati, vrištati i skakati, valjda je željela privući pažnju. Tada je došlo osiguranje i odvelo je, ali ona je bila ustrajna i vratila se opet i bila još glasnija. Nije bila sama, pa joj nisam mogla zamjeriti, ali sigurno mi nije bilo ugodno. Da mi se to sada dogodi, reagirala bih potpuno drugačije - zaključila je.