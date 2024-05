Danas je na rasporedu druga polufinalna večer Eurosonga!

Nakon zabavnog prvog polufinala, danas je na rasporedu druga polufinalna večer. Naš Baby Lasagna rasplesao je i raspjevao cijelu Arenu Malmo u utorak te prošao u finale, a danas ćemo vidjeti tko će mu se pridružiti. Osim Baby Lasagne je prošlo još devet izvođača, a desetero će ih proći i iz drugog polufinala. Jedina je razlika što se u prvom polufinalu natjecalo 15 kandidata, a u drugom će pjevati njih 16.

Direktan prolazak u finale imaju države koje pripadaju 'Velikih 5' - Njemačka, Italija, Francuska, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Uz njih su u finale izravno prošli i predstavnici Švedske, zemlje domaćina.

Ovo je cijeli raspored nastupa u drugoj polufinalnoj večeri:

1. Malta - Sarah Bonnici, 'Loop'

2. Albanija - BESA, 'TITAN'

3. Grčka - Marina Satti, 'ZARI'

4. Švicarska - Nemo, 'The Code'

5. Češka - Aiko, 'Pedestal'

6. Austrija - Kaleen, 'We Will Rave'

7. Danska - SABA, 'SAND'

8. Armenija - LADANIVA, 'Jako'

9. Latvija - Dons, 'Hollow'

10. San Marino - MEGARA, '11:11'

11. Gruzija - Nutsa Buzaladze, 'Firefighter'

12. Belgija - Mustii, 'Before The Party's Over'

13. Estonija - 5MIINUST x Puuluup, '(nendest) narkootikumidest ei tea me (kull) midagi'

14. Izrael - Eden Golan, 'Hurricane'

15. Norveška - Gate, 'Ulveham'

16. Nizozemska - Joost Klein, 'Europapa'

Osim njih nastupaju i predstavnik Francuske Slimane ('Mon amour'), talijanka Angelina Mango ('La noia') i predstavnica Španjolske Nebulossa ('Zorra').