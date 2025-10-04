Danas ju rijetki prepoznaju, no ova ljepotica je prije 30 godina bila najveće ime Hollywooda

Američka glumica Alicia Silverstone 90-ih godina je bila na vrhuncu slave, slovila je kao miljenica Hollywooda te je zbog uloga koje je dobivala, danas mogla biti uz bok najvećim zvijezdama. Ipak, slava je ono što joj se najmanje svidjelo. U vrijeme kada je dobivala najbolje uloge, povukla se sa scene te se usredotočila na aktivizam i obiteljski život. U javnosti nije često, a rijetki bi ju i prepoznali. Nekoć omiljena glumica danas slavi 49. rođendan, daleko od reflektora.

Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Silverstone je odrasla u San Franciscu, a modelingom se počela baviti kada je imala samo šest godina. Odmalena je pred kamerama te su joj prve uloge bile one u reklamama. Već 1992. godine počela je dobivati ozbiljnije uloge u filmovima, a nakon što se pojavila u erotskom trileru "The Crush", službeno se emancipirala kako bi mogla s 15 godina raditi kao odrasla osoba, bez da uvijek mora biti u pratnji roditelja. Dobila je dvije MTV nagrade 1994. godine za tu ulogu, a upravo zbog tog filma primijetio ju je i Marty Callner, redatelj glazbenih spotova. Zaključio je kako bi upravo ona bila savršena za spot pjesme "Cryin" benda Aerosmith. Silverstone je u tom spotu probušila pupak, a taj detalj se opisuje kao početak trenda piercinga pupka 90-ih godina. Pojavila se u spotovima za pjesme "Amazing" i "Crazy", a na setovima se sprijateljila s Liv Tyler, kćeri frontmena benda Aerosmith, Stevena Tylera. Djevojke su postale bliske prijateljice, a još uvijek su u kontaktu i povremeno se druže.

Povukla se na vrhuncu karijere

Odluka da se pojavi u spomenutim spotovima bila je mudra i zbog nastavka karijere. Redateljica Amy Heckerling primijetila je Aliciju upravo u spotovima Aerosmitha te ju je odlučila pozvati na audiciju za film "Djevojke s Beverly Hillsa". Silverstone je utjelovila Cher Horovitz, popularnu srednjoškolku, a zahvaljujući toj ulozi i danas je poznata diljem svijeta. Od premijere filma prošlo je 30 godina te danas slovi kao kultna tinejdžerska komedija. Film je nastao kao svojevrsna modernizacija romana "Emma" Jane Austen, a Cher Horowitz priskrbila je glumici dvije MTV nagrade za tu ulogu te još nekoliko priznanja.

Silverstone je 1996. godine glumila Barbaru Wilson / Batgirl u filmu "Batman i Robin", koji je na kino blagajnama zaradio preko 235 milijuna dolara. Do tog je trenutka već bilo jasno da je glumica novo najveće ime Hollywooda. Iza nje su bili multimilijunski ugovori s velikim filmskim kućama, vodila je svoju tvrtku, no do početka 2000. odlučila se povući sa scene i to na samom vrhuncu karijere. Htjela se fokusirati na manje projekte i kazalište, ali i na obitelj.

Foto: Hubert Boesl/DPA

Velika je aktivistica

Za dugogodišnjeg dečka, glazbenika Christophera Jareckog, udala se 2005. godine na jezeru Tahoe. Par je u vezi bio osam godina prije nego što su stali pred oltar. Sina Beara dobili su 2011. godine, a obitelj je živjela u ekološki prihvatljivoj kući u Los Angelesu, koju je Alicia kupila još 1996. godine. Kuća je opremljena solarnim panelima te je imala organski vrt u kojem su uzgajali povrće.

Godine 1998. Silverstone se izjasnila kao veganka te je još uvijek velika zagovornica prava životinja te se bavi aktivizmom. Nekoliko se puta fotografirala gola za kampanje za zaštitu životinja i kako je govorila u intervjuima, nijednom nije požalila. PETA ju je 2004. godine proglasila najseksi vegetarijankom na svijetu.

Od glume nije odustala, no mediji ju nisu mazili

Alicia Silverstone se i danas bavi glumom, no na sve gleda na drugačiji način. "Prije filma "Djevojke s Beverly Hillsa" bila sam više samouvjerena. Ne znam što se dogodilo nakon tog filma, ali godinama me pratio čudan osjećaj u vezi slave", rekla je u intervjuu za Entertainment Weekly u kolovozu ove godine. "Gluma mi je jako važna. Odlazila sam iz svijeta glume nekoliko puta, no uvijek sam se vraćala jer to volim raditi", dodala je. Istaknula je i kako joj je slava donijela nekoliko benefita, a zbog toga je mogla puno više pridonijeti svojim aktivističkim pothvatima.

Foto: Profimedia

Osim aktivizmom, bavila se i izdavaštvom, no i to je imalo veze s danima najveće slave. Autorica je knjige "The Kind Diet" koja je postala bestseler, a u knjizi se bavi pitanjima etičke prehrane. Silverstone je neko vrijeme bila na udaru zlobnika zbog nekoliko kilograma viška, a još onda je komentirala kako su američki mediji brutalni po tom pitanju. "Izrugivali su mi se zbog kilograma. Zvali su me debelom djevojkom, a čak su me znali na konferencijama za medije pitati koji broj grudnjaka nosim", ispričala je glumica jednom prilikom za The Guardian.