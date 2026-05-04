Danas se obilježava Dan Ratova zvijezda: Pogađate li zašto?

Dan Ratova zvijezda obilježava se svake godine 4. svibnja kao neformalni praznik posvećen jednoj od najutjecajnijih filmskih saga svih vremena, koju je osmislio redatelj George Lucas. Iako ovaj datum nikada nije službeno proglašen od strane autora ili studija, s vremenom je prerastao u globalni fenomen koji okuplja milijune obožavatelja diljem svijeta.

Sve počinje jednostavnom igrom riječi: “May the Fourth be with you”. Ova fraza nastala je kao duhovita varijacija na poznatu rečenicu iz filmova, “May the Force be with you”, odnosno “Neka Sila bude s tobom”. Upravo ta jezična dosjetka bila je dovoljna da 4. svibnja postane simboličan datum za slavlje cijelog svemira Ratova zvijezda.

Iako se danas čini kao da je ovaj dan oduvijek postojao, njegovi korijeni sežu u 1979. godinu. Tada je, nakon pobjede na britanskim izborima, politička stranka Margaret Thatcher objavila oglas u novinama s porukom: “May the Fourth Be with You, Maggie.” Taj trenutak smatra se prvim zabilježenim korištenjem ove poznate igre riječi.

Tijekom sljedećih desetljeća fraza se povremeno pojavljivala u pop kulturi, uključujući televizijske emisije, knjige i čak političke rasprave. No pravi uzlet dogodio se s razvojem interneta. Oko 2008. godine nastale su prve online zajednice koje počinju organizirano obilježavati ovaj dan, a već 2011. u Torontu održalo se prvo veliko javno slavlje posvećeno Star Wars Dayu. Od tog trenutka nadalje, popularnost ovog datuma raste eksponencijalno.

Dan Ratova zvijezda postao je svjetski događaj

Danas je Dan Ratova zvijezda pravi svjetski događaj koji nadilazi granice država i generacija. Fanovi ga obilježavaju na razne načine, ali ono što im je zajedničko jest ljubav prema priči, likovima i svijetu koji je stvorio George Lucas. Mnogi organiziraju filmske maratone i ponovno gledaju sve nastavke, od originalne trilogije do najnovijih serija. Drugi se odlučuju za prerušavanje, odijevajući se kao Jediji, Sithovi ili poznati droidi, dok neki sudjeluju u kvizovima i natjecanjima znanja.

Posebnu ulogu u modernom obilježavanju ima i The Walt Disney Company, koji je nakon preuzimanja Lucasfilma 2012. godine počeo aktivno promovirati ovaj datum. U Disney parkovima organiziraju se tematski događaji, a na streaming platformi Disney+ redovito izlaze novi sadržaji upravo na taj dan.

Zanimljivo je da su 2015. godine čak i astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji obilježili ovaj datum gledanjem Star Wars filmova, dok su u Kanadi zvona parlamenta svirala poznatu “Imperial March” temu, dodatno potvrđujući koliko je ovaj fenomen raširen.

Dan Ratova zvijezda postao je i važan datum za objavu novih sadržaja unutar franšize. Tako je, primjerice, završetak animirane serije "The Clone Wars" prikazan 4. svibnja 2020., dok je serija "The Bad Batch" premijerno prikazana godinu dana kasnije. Fanovi su također na ovaj datum dobili nove trailere i specijalne emisije vezane uz serije poput "Obi-Wan Kenobi", kao i projekte poput "Star Wars: Visions".

Ono što ovaj dan čini posebnim nisu samo filmovi, već i brojni simbolični momenti koji su se dogodili upravo na današnji datum. Glumica Carrie Fisher, poznata po ulozi princeze Leie, dobila je svoju zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih 4. svibnja 2023., što je fanovima bio iznimno emotivan trenutak. Također, političari poput Borisa Johnsona nisu skrivali svoju ljubav prema franšizi, često sudjelujući u proslavama i javnim objavama.

Ni sport nije ostao imun na ovaj fenomen. Naime, brojni klubovi organiziraju tematske večeri, a igrači izlaze na teren u posebnim Star Wars dresovima.