Obavijesti

Show

Komentari 0
SVJETSKI DOGAĐAJ

Danas se obilježava Dan Ratova zvijezda: Pogađate li zašto?

Piše Đurđica Sarjanović,
Čitanje članka: 2 min
Danas se obilježava Dan Ratova zvijezda: Pogađate li zašto?
Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Oko 2008. godine nastale su prve online zajednice koje počinju organizirano obilježavati ovaj dan, a već 2011. u Torontu održalo se prvo veliko javno slavlje posvećeno Star Wars Dayu.

Admiral

Dan Ratova zvijezda obilježava se svake godine 4. svibnja kao neformalni praznik posvećen jednoj od najutjecajnijih filmskih saga svih vremena, koju je osmislio redatelj George Lucas. Iako ovaj datum nikada nije službeno proglašen od strane autora ili studija, s vremenom je prerastao u globalni fenomen koji okuplja milijune obožavatelja diljem svijeta.

Sve počinje jednostavnom igrom riječi: “May the Fourth be with you”. Ova fraza nastala je kao duhovita varijacija na poznatu rečenicu iz filmova, “May the Force be with you”, odnosno “Neka Sila bude s tobom”. Upravo ta jezična dosjetka bila je dovoljna da 4. svibnja postane simboličan datum za slavlje cijelog svemira Ratova zvijezda.

DOLAZI 2027. Star Wars se vraća! Snimanje počelo, objavljena i prva fotka
Star Wars se vraća! Snimanje počelo, objavljena i prva fotka

Iako se danas čini kao da je ovaj dan oduvijek postojao, njegovi korijeni sežu u 1979. godinu. Tada je, nakon pobjede na britanskim izborima, politička stranka Margaret Thatcher objavila oglas u novinama s porukom: “May the Fourth Be with You, Maggie.” Taj trenutak smatra se prvim zabilježenim korištenjem ove poznate igre riječi.

Tijekom sljedećih desetljeća fraza se povremeno pojavljivala u pop kulturi, uključujući televizijske emisije, knjige i čak političke rasprave. No pravi uzlet dogodio se s razvojem interneta. Oko 2008. godine nastale su prve online zajednice koje počinju organizirano obilježavati ovaj dan, a već 2011. u Torontu održalo se prvo veliko javno slavlje posvećeno Star Wars Dayu. Od tog trenutka nadalje, popularnost ovog datuma raste eksponencijalno.

Dan Ratova zvijezda postao je svjetski događaj

Danas je Dan Ratova zvijezda pravi svjetski događaj koji nadilazi granice država i generacija. Fanovi ga obilježavaju na razne načine, ali ono što im je zajedničko jest ljubav prema priči, likovima i svijetu koji je stvorio George Lucas. Mnogi organiziraju filmske maratone i ponovno gledaju sve nastavke, od originalne trilogije do najnovijih serija. Drugi se odlučuju za prerušavanje, odijevajući se kao Jediji, Sithovi ili poznati droidi, dok neki sudjeluju u kvizovima i natjecanjima znanja.

Posebnu ulogu u modernom obilježavanju ima i The Walt Disney Company, koji je nakon preuzimanja Lucasfilma 2012. godine počeo aktivno promovirati ovaj datum. U Disney parkovima organiziraju se tematski događaji, a na streaming platformi Disney+ redovito izlaze novi sadržaji upravo na taj dan.

Zanimljivo je da su 2015. godine čak i astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji obilježili ovaj datum gledanjem Star Wars filmova, dok su u Kanadi zvona parlamenta svirala poznatu “Imperial March” temu, dodatno potvrđujući koliko je ovaj fenomen raširen.

Dan Ratova zvijezda postao je i važan datum za objavu novih sadržaja unutar franšize. Tako je, primjerice, završetak animirane serije "The Clone Wars" prikazan 4. svibnja 2020., dok je serija "The Bad Batch" premijerno prikazana godinu dana kasnije. Fanovi su također na ovaj datum dobili nove trailere i specijalne emisije vezane uz serije poput "Obi-Wan Kenobi", kao i projekte poput "Star Wars: Visions".

POPULARAN KOSTIM Bikini princeze Leie prodali su na aukciji za 175.000 dolara!
Bikini princeze Leie prodali su na aukciji za 175.000 dolara!

Ono što ovaj dan čini posebnim nisu samo filmovi, već i brojni simbolični momenti koji su se dogodili upravo na današnji datum. Glumica Carrie Fisher, poznata po ulozi princeze Leie, dobila je svoju zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih 4. svibnja 2023., što je fanovima bio iznimno emotivan trenutak. Također, političari poput Borisa Johnsona nisu skrivali svoju ljubav prema franšizi, često sudjelujući u proslavama i javnim objavama.

Ni sport nije ostao imun na ovaj fenomen. Naime, brojni klubovi organiziraju tematske večeri, a igrači izlaze na teren u posebnim Star Wars dresovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sjećate se Marine Bajlo iz Big Brothera? Bila je u finalu, a evo kako danas izgleda...
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Sjećate se Marine Bajlo iz Big Brothera? Bila je u finalu, a evo kako danas izgleda...

Marina Bajlo, danas Palaversić, proslavila se kao finalistkinja prve sezone Big Brothera 2004. godine. Sada živi u rodnoj Puli, majka je dvoje djece i vodi vlastiti ugostiteljski lokal...
FOTO Seve pozirala u mrežastim čarapama i kratkim hlačicama pa pokazala guzu i vitke noge
'NE STARIŠ'

FOTO Seve pozirala u mrežastim čarapama i kratkim hlačicama pa pokazala guzu i vitke noge

Splićanka je objavila nekoliko fotografija prije koncerta u Malom Lošinju. Nedavno je proslavila 54. rođendan pa su joj mnogi pisali kako odlično izgleda
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama u ponedjeljak

Doznajte što vas očekuje danas u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026