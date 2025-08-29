Star Wars se vraća! Snimanje počelo, objavljena i prva fotka

Najnoviji film iz serijala Ratovi zvijezda, 'Ratovi zvijezda: Starfighter', počeo se snimati u Ujedinjenom Kraljevstvu u četvrtak. Kako bi obilježili početak snimanja, kompanija Lucasfilm je objavila prvu fotografiju Ryana Goslinga i Flynna Graya kako poziraju ispred nečeg što izgleda kao landspeeder koji nalikuje onome koji se uz Lukea Skywalkera pojavio u filmu 'Ratovi zvijezda: Nova nada' iz 1977. godine.

Prema priopćenju Lucasfilma, 'Starfighter' će biti 'potpuno originalna priča smještena u vremensko razdoblje koje nikada prije nije istraženo u 'Ratovima zvijezda', piše Variety. Iako nisu objavljene nikakve informacije o radnji ili likovima, uključivanje Graya u prvu fotografiju s Goslingom jasno daje do znanja da će lik mladog glumca igrati značajnu ulogu u filmu.

- Osjećam duboko uzbuđenje i čast dok započinjemo produkciju filma 'Star Wars: Starfighter'. Od dana kada me Kathy Kennedy nazvala i pozvala da radimo u svijetu 'Star Warsa', ovo iskustvo je ostvarenje sna, kreativno i osobno. 'Star Wars' je oblikovao moj osjećaj za ono što priča može učiniti, kako likovi i filmski trenuci mogu zauvijek živjeti s nama. Pridružiti se ovom svijetu s tako briljantnim suradnicima na ekranu i izvan njega, uzbuđenje je života - rekao je redatelj Shawn Levy u najavi.

Premjera filma 'Starfighter' zakazana je za 28. svibnja 2027.godine i bit će prvi film iz serijala 'Ratovi zvijezda' na velikom platnu od filma 'Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera' iz 2019.