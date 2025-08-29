Obavijesti

DOLAZI 2027.

Star Wars se vraća! Snimanje počelo, objavljena i prva fotka

Piše Lucija Raguž,
Čitanje članka: < 1 min
Star Wars se vraća! Snimanje počelo, objavljena i prva fotka
Foto: 20th Century Fox

Snimanje filma 'Ratovi zvijezda: Starfighter' službeno je počelo. Film se najavljuje kao nešto potpuno novo, a na fotografiji koja je objavljena na službenim stranicama, vide se Ryan Gosling i Flynn Gray

Najnoviji film iz serijala Ratovi zvijezda, 'Ratovi zvijezda: Starfighter', počeo se snimati u Ujedinjenom Kraljevstvu u četvrtak. Kako bi obilježili početak snimanja, kompanija Lucasfilm je objavila prvu fotografiju Ryana Goslinga i Flynna Graya kako poziraju ispred nečeg što izgleda kao landspeeder koji nalikuje onome koji se uz Lukea Skywalkera pojavio u filmu 'Ratovi zvijezda: Nova nada' iz 1977. godine.

Prema priopćenju Lucasfilma, 'Starfighter' će biti 'potpuno originalna priča smještena u vremensko razdoblje koje nikada prije nije istraženo u 'Ratovima zvijezda', piše Variety. Iako nisu objavljene nikakve informacije o radnji ili likovima, uključivanje Graya u prvu fotografiju s Goslingom jasno daje do znanja da će lik mladog glumca igrati značajnu ulogu u filmu.

- Osjećam duboko uzbuđenje i čast dok započinjemo produkciju filma 'Star Wars: Starfighter'. Od dana kada me Kathy Kennedy nazvala i pozvala da radimo u svijetu 'Star Warsa', ovo iskustvo je ostvarenje sna, kreativno i osobno. 'Star Wars' je oblikovao moj osjećaj za ono što priča može učiniti, kako likovi i filmski trenuci mogu zauvijek živjeti s nama. Pridružiti se ovom svijetu s tako briljantnim suradnicima na ekranu i izvan njega, uzbuđenje je života - rekao je redatelj Shawn Levy u najavi.

EVO I KAKO SE SLAVI Znate li zašto se upravo danas obilježava Dan Ratova zvijezda?
Znate li zašto se upravo danas obilježava Dan Ratova zvijezda?

Premjera filma 'Starfighter' zakazana je za 28. svibnja 2027.godine i bit će prvi film iz serijala 'Ratovi zvijezda' na velikom platnu od filma 'Ratovi zvijezda: Uspon Skywalkera' iz 2019.

