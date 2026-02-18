Obavijesti

Show

Komentari 1
NE PROPUSTITE

Današnja nova epizoda 'Divljih pčela' ostavit će vas bez daha: Vjenčanje, trudnoća i zaruke...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Današnja nova epizoda 'Divljih pčela' ostavit će vas bez daha: Vjenčanje, trudnoća i zaruke...
10
Foto: RTL

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Divlje pčele'.

Admiral

Zora i Kata razgovaraju o budućnosti i Zorinom planiranom odlasku u Drniš. Teodora skuplja svoje stvari i želi otići iz Vrila nakon gubitka djeteta, no Jakov je sprječava i govori joj: 'Ti si moja žena'. U zagrljaju pokušavaju preboljeti tešku situaciju. Nikola je iskren s Antom i zauzima se za Cvitu, no on ga brzo natjera na šutnju.

Foto: RTL

Jakov otkriva Kati da su Teodora i on izgubili dijete te da je Ivica dobio oranice od Ante. Luca brine o djeci i provodi puno vremena kod Šušnjare. Zora i Nikola se slučajno sreću i on joj otkriva da se boji njezine trudnoće. Tereza priznaje svoje prave osjećaje prema Čavki. Prolaze dva tjedna - stiže dan vjenčanja Tereze i Vice.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila
KONTROVERZNA SPLIĆANKA

FOTO Sjećate li se Steffani iz Big Brothera? Vodila je ljubav s Ervinom koji danas ima 170 kila

Steffani Banić jedna je od najupečatljivijih stanarki sedme sezone reality showa Big Brother. Ljubovala je s Ervinom Mujakovićem, a sebe je opisala kao 'vampiricu'
ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!
NEVJEROJATNO

ŠOK FOTKA Sjećate se Ervina iz Big Brothera? Evo kako danas izgleda. Nabio je čak 170 kila!

Prošlo je desetljeće od regionalnog ‘Big Brothera’, a mnogi i dalje pamte Ervina Mujakovića koji je ljubovao sa Steffani i družio se sa sestrama Šegetin
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 18. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Tajne prošlosti', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026