<p>Peta sezona reality showa 'Život na vagi' uskoro kreće, a ovo je dvoje novih kandidata. </p><p><strong>Marica Korolija </strong>(33) dolazi iz Novigrada Podravskog, a trenerica je košarke i nogometa školske i predškolske djece. Na težini je počela dobivati s 22 godine, nakon što je povrijedila koljeno te zbog toga završila na tri operacije nakon čega je imala dugi oporavak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Roko odgovorio na 24 pitanja</strong></p><p>Od aktivne sportašice Marica postala je pretila osoba koja ne može ništa što je prije mogla. Stoga je odlučila uzeti stvari u svoje ruke i prijaviti se u show kako bi promijenila sve ono što je muči.</p><p>Teško djetinjstvo primoralo ju je da brine za cijelu svoju obitelj. Otac je nju i brata napustio dok je imala tek 4 godine, mama se preudala te potom razboljela i u međuvremenu dobila još troje djece s kojima je Marica živjela do svoje 19. godine. Kao najstarija od braće odlučila odseliti od doma. To je učinila, otkriva, kako bi svi imali barem malo bolje djetinjstvo od nje.</p><p>- Uvijek sam sve druge stavljala na prvo mjesto i sada sam odlučila posvetiti se sebi i svome zdravlju - otkrila je trenerica koja želi biti primjer djeci s kojom radi.</p><p><strong>Danijel Mihaljčić</strong> (47) dolazi iz Zagreba, a po zanimanju je elektrotehničar te ponosni tata sina <strong>Marla</strong> i kćeri <strong>Mei</strong>. Danijel je bio u braku 24 godine, a danas je u sretnoj vezi sa zaručnicom. Velika strast mu kiparstvo, koje mu je ujedno i hobi kao i slikanje, a neostvarena želja mu je upisati Likovnu akademiju. Debljati se počeo, otkriva, zbog pomanjkanja posla, što je uzrokovalo neslaganje u obitelji te kasnije i rastavu braka. Sve je to na Danijela djelovalo tako da je stres počeo liječiti hranom koja ga je smirivala.</p><p>Zagrepčanin želi smršavjeti kako bi mogao uživati u svom životu u potpunosti, a najviše mu smeta što se ne može voziti avionom, skakati padobranom ili kupati u kadi. </p>