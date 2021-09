Danijela Dvornik (54) uživa u 'babljem ljetu' pa je odlučila nakon kupanja okinuti selfie i sa svojim pratiteljima podijeliti svoju zahvalnost.

- Najbolje doba cijele sezone. Plaža samo moja, more je najljepše na svijetu, sunce prži po danu, a noći su najugodnije za spavanje.

Zahvalna sam životu! - napisala je uz fotografiju.

Danijela je na fotki vidno zadovoljna s velikim osmjehom, a za kupanje je odabrala cvjetni kupaći kostim zanimljivog uzorka.

- 'Odličan kupaći, gdje si ga kupila? Iskočila su mi srca iznad glave kad sam ga vidjela - pratitelji nisu skrivali oduševljenje Danijelinim izborom.

Na svojim storyjima je otkrila da naporno vježba već neko vrijeme:

- Jako sretna idem na treninge i vidi se napredak, pa me to i dodatno motivira. Slušam sve što mi trener kaže, a on je najbolje što mi se dogodilo.