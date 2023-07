Danijela Dvornik o muškarcima: 'Ne znam gdje bi uopće trebala tražiti, nisam tip koji ulijeće...'

Danijela Dvornik (56) na društvenim je mrežama odgovarala na pitanja pratitelja, pa je tako otkrila i traži li muškarca te što preferira - gradski život u Zagrebu ili mirnu idilu na Braču.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To mi je jedno od gorih pitanja, tražim li muškarca i zašto nemam muškarca - započela je.

- Tražim li uopće muškarca i to je pitanje. Ne znam kako to tražiti muškarca? Trebam li ići po društvenim mrežama ili da šećem po rivi, gledam frajere i ulijećem? Jednostavno nisam taj tip. Meni muškarac mora biti šarmantan, mora mi se dogoditi - napisala je Danijela.

Foto: Instagram

Nakon toga su je obožavatelji pitali kakav bi ju muškarac mogao osvojiti.

- On mora biti duhovit, pretpostavljam da mora biti i kreativan jer ja volim takve tipove, volim one koji rade nešto s rukama. Ruke su mi jako važne kod muškarca. Ako su njegovane, ako su lijepe, glatke… To je nešto što me može zavesti. Ne volim krumpiraste prste, prljave i izgrizene nokte, ili onako grube ruke - dodala je.

- Ne mogu uopće zamisliti da me tako nešto može dotaknuti. Vama to sad može izgledati glupo, ali to je nešto što mi govori dosta o muškarcu i ono što je meni bitno - otkrila je.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Danijela je od 1989. bila u braku s legendarnim pjevačem Dinom Dvornikom, sve do njegove smrti 2008. godine. Ona je prije nekoliko godina napustila Zagreb i preselila se na Brač, gdje uživa u čarima seoskog života.

- Vrlo jednostavno. Oduvijek sam znala da ću živjeti u Sutivanu, samo je bilo pitanje vremena kad. Mislim da je potres i korona malo ubrzala tu odluku i nije mi uopće žao. Otočki život je sasvim nešto drugo nego gradski život tako da zbilja uživam ovdje na otoku. Ne nedostaje mi grad, a kad mi možda zafali, odem par dana tipa u Zagreb i obavim sve u ta 3 dana - rekla je Danijela jednom prilikom.