Danijela Dvornik otkrila kako se osjeća nakon operacije: 'Što da vam kažem, uhvatila me bolest'

Pošto me svi pitate kako je prošla operacija i jesam li to učinila. Jesam, kao što vidite nemam naočale i sve vidim. Vozila sam bez naočala, rekla je Danijela Dvornik (57) u svom Instagram storyju nakon što se podvrgnula operaciji skidanja dioptrije. Riješila je jednu brigu, a zatim se požalila da se razboljela.

- Situacija: gnojna angina, antibiotici, temperatura 38 i dekica - napisala je Danijela.

- Je*iga, uhvatila me. Boljelo me grlo prije dva dana i pretvorilo se u gnojnu anginu, kako to inače biva kod mene. Pa sam jutros u 5 išla iz Zagreba kako bi stigla do moje doktorice da dobijem antibiotike. Sad imam i temperaturu pa sad ležim. Što da vam kažem... bit će sve okej. Doma sam. Pozdravljam vas, bit će sve dobro - poručila je.

Nedavno su je pojedini pratitelji kritizirali jer je objavila izazovne fotografije iz kreveta, a onda im se Danijela obratila u objavi.

- Pitam se ponekad u kakvoj mi vuko*ebini živimo kad jedna fotografija žene u spavaćici izaziva raspravu? Možda ne bi bio problem da imam 30 godina? Ali 57! Sram me bilo! U to ime evo vam još jedan par starih nogu - napisala je tad.

