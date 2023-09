Danijela Dvornik otkrila što je privlači kod muškarca: 'To mi je iznimno atraktivno kod njih...'

Ja jednostavno volim muškarce koji znaju plesati... to mi je iznimno atraktivno, otkrila je Danijela Dvornik (56) u petak na Instagramu uz video muškarca koji pleše.

'Meni muškarac mora biti šarmantan'

Otkako je 2008. preminuo hrvatski kralj funka Dino Dvornik, Danijelu često ispituju traži li muškarca i zašto ga nema. Prije nekoliko mjeseci rekla je kako joj je to jedno od najgorih pitanja pa objasnila i zašto.

- Ne znam kako to tražiti muškarca? Trebam li ići po društvenim mrežama ili da šećem po rivi, gledam frajere i ulijećem? Jednostavno nisam taj tip. Meni muškarac mora biti šarmantan, mora mi se dogoditi - rekla je tada.

Ne voli prljave i grube ruke

Objasnila je da muškarac mora biti duhovit, kreativan. Važne su joj i ruke.

- Ne volim krumpiraste prste, prljave i izgrizene nokte, ili onako grube ruke. Ne mogu uopće zamisliti da me tako nešto može dotaknuti. Vama to sad može izgledati glupo, ali to je nešto što mi govori dosta o muškarcu i ono što je meni bitno - pojasnila je.