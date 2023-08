Danijela Dvornik pohvalila se prvim plodovima s Brača, javio joj se i Charles: 'Može kruška?'

Napravim sebi drugu kavu, sjednem u hladovinu, uživam u miru, tišini i pogledu, napisala je Danijela Dvornik (56) uz idilične fotografije s otoka Brača, gdje u novom domu uživa u miru, ali i poljoprivrednim radovima. Podijelila je bogat urod voća, jabuka i krušaka, a Charles Pearce (45), od kojeg se razvodi njena kći Ella Dvornik (32), brzo je predložio trampu.

- Ranojutarnji bijeg u polje. Nema mi ništa draže. Napravim sebi drugu kavu, sjednem u hladovinu, uživam u miru, tišini i pogledu. I tako malo meditiram prije nego što se uhvatim posla. Pobrala sam danas sve jabuke i kruške, još čekaju smokve. Ove godine napravila sam orahovicu, a još me čeka limoncello, liker od planike, možda i amaretto i mandarinetto. Priroda je darežljiva. Smokve uglavnom sušim i radim džem. Još malo da padnu vrućine, onda moram očistiti masline od vodopija i pripremiti se za berbu. I ne, nije mi teško. Volim rad u polju, dosanjala sam svoj san i sad živim taj san. I to je tako lijep osjećaj koji me napuni takvom pozitivom, iščekivanjem jer mašta ipak doživi realizaciju. I kako da budem loše volje, kako da nekoga mrzim, kako da ne poštujem prirodu s kojom sam u suživotu? - napisala je Danijela uz fotografije.

Komentari su bili puni pohvala, a brzo se javio i njen uskoro bivši zet.

- Mijenjat ću smokvu i orah za tvoje jabuke i kruške - napisao je Charles.

- Nee, smokve i orasi su dobri... A imam bademe i orahe - odgovorila je Danijela.

Izgleda da Charlesu nije odgovarao ni ovaj prijedlog jer je prihvatio da je smokva u redu, ali ne i orah.

- Ma daj, može kruška za orah? - napisao je uz emotikon srca.

Foto: Privatni album

Nakon što je par potvrdio da se razvode, Charles je otputovao obitelji u London, a onda se vratio u zajedničku kuću u Istru, dok je Ella nakon njegovog puta preuzela djecu i doputovala Danijeli na Brač.