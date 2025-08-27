Danijela Dvornik pokazala je sestru Anu: Pratitelji su odmah uočili nevjerojatnu sličnost

Danijela Dvornik (58) iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama. Naime, Dvornik se pohvalila fotografijom na kojoj pozira s mlađom sestrom Anom, prisjećajući se dogodovština iz djetinjstva. Inače, rijetkost je da dijeli ovakve posebne trenutke na svom Instagram profilu.

- Koliko smo se mi svađale. Znale bi se i potući, otac je morao intervenirati i to sa posla, Ja sam bila prva, 5 godina kasnije došla je ona. Par dana nakon što je došla kući , ja sam plakala i bijesno pitala mamu “ zašto si je morala rodit?” ,” zašto nisam ostala jedina? Poslije je bilo , kud ja, tu i ona. Vječni uteg na mojim dječjim leđima + najveći špijun u tom dobu odrastanja i vječnih tajni koje je ona s radošću otkrivala materiju i ocu. - započela je Dvornik.

- Onda bi me starci stavili u kaznu, a ona je imala toliku grižnju savjesti da bi mukotrpno radila na pregovorima da me ipak puste iz kazne. I kad bi ona pobjedonosno došla i rekla: "Dani, možeš ići vani, nagovorila sam starce da te ipak puste." Ja bih ponosno i tvrdoglavo odgovorila:”E baš neću sad!” Dva ili tri dana moje musave face, totalne nezainteresiranosti i durenja, bila su najveća kazna za njih., Tek negdje kad sam ja se udala a ona je otišla na Fax … naš je odnos poprimio ono što se zove sestrinstvo . Danas, ne viđamo se puno al nadoknadimo. Ono što nas sve vezuje u obitelji osim krvnih zrnaca , građevinski su projekti. Ipak je ona svojim tehničkim znanjem osmislila moj prostor. #sestrinska ljubav, - zaključila je Danijela, a mnogi su primijetili da prilično sliče jedna drugoj.

'Krv nije voda,vidi se da ste sestre. Predivne', Osmijesi su vam gotovo identični. Uživajte u sestrinstvu ', 'Baš sličite', 'Koliko ste slične', pisali su im obožavatelji.

Inače, o Ani se ne zna mnogo detalja. Poznato je da se arhitektica udala za Talijana, s kojim ima i dvije kćeri. Trenutno živi u Firenci, a karijeru gradi u području oblikovanja interijera.