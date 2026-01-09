Ella progovorila o mentalnom zdravlju i terapiji: 'Moj tata je imao bipolarni poremećaj'

Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica, Ella Dvornik, svojom posljednjom objavom na Instagramu potaknula je lavinu reakcija i važan razgovor o temi koja je u Hrvatskoj još uvijek često tabu. Otvoreno je progovorila o vlastitom iskustvu s psihoterapijom, odlasku psihijatru i mentalnim izazovima, podijelivši s pratiteljima vrlo intimne detalje svog puta prema mentalnom blagostanju.

U emotivnom videu koji prikazuje isječke njezinih različitih životnih faza, od suza i iscrpljenosti do trenutaka sreće, vježbanja i putovanja, Ella je bez uljepšavanja pokazala kako izgleda borba za mentalno zdravlje. Uz video je podijelila i detalje svog dvogodišnjeg iskustva s psihoterapijom, nakon čega je potražila pomoć psihijatra, što se za nju pokazalo boljim odabirom.

"Već sam govorila o tome kratko na YouTubeu u jednom videu. Ali čisto da ponovim za one koji nisu gledali. Na psihoterapije sam išla dvije godine i onda sam imala pauzu prije nego sam otišla baš kod psihijatra. Meni je više odgovarao psihijatar nego psihoterapeut, ali puno ljudi je bas obrnuto, nadam se da ćete naći što vam odgovara", napisala je Ella u opisu objave.

Posebno je naglasila važnost podrške, apelirajući na sve da ne odgovaraju svoje prijatelje od traženja pomoći.

"A ako ste kojim slučajem nevjerni Toma - nemojte svoje prijatelje odgovarati od toga ako vam se povjere da im treba jer samo umanjujete njihovo stanje i možete još više štete napraviti", poručila je.

Podsjetimo, Ella je već neko vrijeme u procesu razvoda od Charlesa Pearcea s kojim ima dvije kćeri, a prošla je i kroz preseljenje. Upravo zbog teškog privatnog razdoblja kroz koje prolazi, njezina iskrenost o brizi za mentalno zdravlje snažno je odjeknula među pratiteljima. Ipak, najveće iznenađenje u objavi bio je podatak o njezinom pokojnom ocu, legendarnom glazbeniku Dinu Dvorniku.

"Inače za one koji ne znaju, nije baš fun fact, moj tata je imao bipolarni poremećaj", otkrila je Ella, dodavši novu, dublju dimenziju svojoj priči i obiteljskom naslijeđu.

Njezina objava izazvala je val podrške, a mnogi su u komentarima podijelili i vlastita iskustva. "Premalo se priča o tome, i još uvijek spada u tabu temu da čovjek ide psihijatru, jer psihoterapeut bolje zvuči", jedan je od komentara koji potvrđuje važnost Elline geste. Sama influencerica je u komentarima dodala kako je video snimila potaknuta brojnim porukama i iskustvima koja su joj pratitelji slali.

