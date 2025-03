Danijela Dvornik pokazala kako izgleda nakon zatezanja lica. Fanovi: 'Ne sličiš više na sebe'

Nakon što je otkrila da je bila na zatezanju lica, Danijela Dvornik pokazala je da prava ljepota dolazi iznutra. Podijelila je koliko uživa u malenim životnim radostima i koliko joj one donose sreću.

Oblačno vrijeme iskoristila je za duže jutarnje izležavanje, koje joj, kako kaže, donosi mir i ugodu.

- Vjerujte mi, krevet mi je jedna od najdražih stvari u kući i životu općenito. Jer što sam ja bez svog kreveta? Ništa, čangrizava, nervozna i neispavana žena koju nitko ne bi poželio, iskreno - poručuje Danijela. Ističe kako joj takvi dani omogućuju da uspori, uživa u toplini doma i organizira druženja s prijateljima, što smatra pravim luksuzom života na otoku.

- Postoje ti dani kada želim biti kući, hodati u pidžami, servirati sebi doručak, pustiti glazbu i osmisliti ručak koji mogu podijeliti s prijateljima. Red priče, red smijeha, ponekad i žučne rasprave, sve to uz pjat pašta fažola i kobasice, malo vina i klasični paradižot za kraj - dodaje.

Smatra da u malenim mjestima, poput njezinog otoka, ljudi i dalje cijene zajedništvo i druženje.

- Uz svu tehnologiju koja je ovladala našim životima, mi smo sačuvali onaj ‘normalni’ komad života gdje su fizičko druženje i komunikacija još uvijek na prvom mjestu - zaključila je.

Ispod njezine objave redali su se komentari pratitelja koji su podijeljenog mišljenja oko njezinog izgleda sada.

Foto: Instagram

'Neprepoznatljiva Danijela Dvornik, izgledate potpuno drugačije', 'Napučene usne jednoj sredovječnoj gospođi ne stoje. To prepustite mladim djevojkama', 'To nisi ti, sorry', pisali su joj, a na jedan je komentar Danijela i sama odgovorila.

'Ako ste Vi zadovoljni s rezultatima, ok, ali meni sada ne ličite na sebe. Nije mi bila namjera da vas uvrijedim, više tuga za starom Danči', napisala je jedna pratiteljica, na što je Danijela odgovorila: 'Dosadilo mi je ovo više slušati i objašnjavati'.

Međutim, drugi njeni pratitelji potpuno je podržavaju i oduševljeni su njezinim izgledom.

'Kao curica!', 'Oči iste kao Elline!', 'Ne mogu doći k sebi koliko ti je dobro procedura ispala', 'Odlično izgledate', 'Mnoge žene koje ovdje pišu negativno za izgled isto bi učinile da imaju novca i hrabrosti. Zašto ne izgledati sebi ujutro lijepo kada se pogledate u ogledalo, a ne staro? A za druge, baš vas briga!', pisali su joj.

Podsjetimo, Danijela Dvornik se za 58. rođendan počastila zatezanjem lica. Tjedan dana prije operacije podijelila je sa svojim pratiteljima na TikToku da planira facelifting te naglasila kako je nitko ne može odgovoriti od te odluke.

Najviše su joj, kako je tada objasnila, smetali podbradak i vrat, a ne bore. Nedavno je otkrila kako je zahvat uspješno obavila te pokazala kako napreduje oporavak.

- Ovo je super kako izgleda u odnosu na prvi i drugi dan, kad su mi oči bile puno zatvorenije i još sam bila natečenija. Sada već ličim na normalno ljudsko biće - rekla je zadovoljna Danijela u videu.

Foto: Screenshoot/TikTok

Otkrila je i da je operacija trajala šest sati te da ne osjeća bolove. 'Nakon operacije imala sam jednu iritaciju grla koja mi je malo smetala, ali sada se osjećam dobro', dodala je.