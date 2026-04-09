Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u četvrtak

Divlje pčele

RTL 20:15

Zadrugari zatiču Čavku u kamiončiću, uvjereni da je s njim Vjerica. Profesor Marjanović objasni Nikoli zašto je izgubio karijeru i zašto se boji ulaziti u cijelu priču.

Foto: rtl

La Promesa

HRT1 13:20

Lorenzo se iznenada vrati. Manuel je uzrujan zbog izdajničkog prijedloga da Pedro Farré kupi njegov udio u tvrtki.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon pucnjave iz automobila ubijena je hip hop zvijezda. Nakon druge pucnjave na teritoriju iste bande, tim misli da se radi o ratu bandi.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Braco predstavi bjegunku kao potencijalnu djevojku, a onda se Mirjana šokira kad čuje “istinu”. U Sinju se organizira prosvjed zbog “sumnjivca” iz parka, koji je uznemiravao majku s bebom. Medijskoj hajci pridruže se i mještani Zaglava. U organizaciji OPG-a među Macanima i Gotovcima rastu tenzije. Jadranka puca zbog Vesnina snobizma.

Foto: NOVA TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Esme i Adil ponovno se suočavaju s onim što ih još veže, ali i razdvaja. Stari dogovori i nova pravila počinju se sudarati na neočekivanim mjestima. Ono što bi trebalo donijeti smiraj, prijeti otvaranjem novih rana.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Cristina pokuša kupiti Aninu haljinu, ali Ana odbija. To razjari Cristinu. Enrique je smiruje i predlaže osvetu tijekom predstavljanja kolekcije. On i Valeria brišu njezino ime na priredbi.