Danijela Dvornik pokazala kako provodi Badnjak: 'Pripremam hranu za Božić iako sam sama'

A ljudi moji... Želim vam od srca sve najbolje u životu, zdravlju i ljubavi. Posebno želim mir u svijetu svima (ovo ne bi ni misice bolje izgovorile), poručila je svojim pratiteljima Danijela Dvornik (56).

Podijelila je nekoliko fotografija te pokazala kako ona provodi Badnjak. Na sebi je imala božićnu kapicu, pregaču, a uživala je i u toplom napitku. Danijela je otkrila da će za Božić biti sama.

- Idem se ja baciti na pripremu hrane za sutra jer iako sam sama, nikad nisam sama - napisala je.

Pratitelji su joj čestitali Božić u komentarima.

