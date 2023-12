Danijela Dvornik otkrila što bi radila kada je Dino dolazio s koncerta: 'On nije volio tišinu'

Danijela Dvornik (56) se prisjetila pokojnog Dine uz stihove njegove pjesme 'Noćas'.

- Ova pjesma u podlozi... flashback teški. Svaka pjesma me vrati točno u vrijeme kad je nastala. A nisam je čula dugo i sad kad sam je slušala odvrtio mi se kratkometražni film u glavi - započela je Danijela, pa ispričala kakav je Dino bio kada bi došao doma nakon koncerta.

- On dolazi u rano jutarnji sat kući nakon koncerta iz nekog grada. Par tisuća ljudi je na njegovom koncertu skupa s njim plesalo i pjevalo, skandiralo njegovo ime, a on se po tko zna koji put toj istoj publici davao 150%. Tamo negdje na toj pozornici, on je bio kralj u svom kraljevstvu. Čim bi otvorio vrata stana, znao je da Ella i ja spavamo totalno nesvjesne sto se njemu događalo. Nije volio tišinu, adrenalin bi ga još držao pa nije mogao ni zaspati. Imao je potrebu pričati pa bi mi otvorio vrata sobe i otišao u dnevni boravak na drugom kraju stana i od tamo pričao… meni koja spavam. A ja bi svako malo kroz san prozborila: 'mmmmm..aha…ok'. Davala sam mu do znanja da čujem sto priča iako nisam imala blage veze - pričala je.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Dino bi joj onda, otkriva, rekao:

- Dani, ma ti mene uopće ne slušaš! Je*e se tebi di sam ja bia! Je li imaš šta za reći? - prisjetila se pa otkrila da bi mu na to samo rekla: 'Kad završiš sa cigaretama, iskreni pepeljaru u smeće i otvori prozor! Nemoj zaboraviti.'

Foto: PRIVATNA ARHIVA/Matthias Baus

- On bi još neko vrijeme sjedio u dnevnom boravku ali bi ga samoća i tišina koju nije volio, otjerala u krevet . Koliko god ova moja zadnja rečenica zvučala nezainteresirano i hladno, značila je jako puno. Značilo je da je došao doma! A tu je bio običan muž i otac koji je došao iz noćne smjene. Tada nisam nikada razmišljala o toj tranziciji iz Dina 'zvijezde' i Dina 'običnog' u svega nekoliko sati, i kako je to utjecalo na njega. Jer, razmišljajući sada, to uopće nije bilo lako. Pa ipak, Dino nije volio hotelske sobe, rađe bi vozio kući , htio je spavati u svom krevetu sa ženom koja ga nije slušala - zaključila je Danijela.