Danijela Dvornik pozirala je u spavaćici pa otkrila zašto nije više toliko aktivna na mrežama

Danijela Dvornik pozirala je u spavaćici pa otkrila zašto nije više toliko aktivna na mrežama
Obično subotnje jutro prije nego odem na trening. Nema veće sreće od jutarnje tišine i mira, ugrijane kuće i mirisa kave. Čak ni radio nisam upalila da remetim ove trenutke, poručila je Dvornik

Danijela Dvornik, jedna od najpoznatijih domaćih blogerica i influencerica, obradovala je svoje pratitelje objavom, podijelivši intiman trenutak iz svog doma na Braču. Uz fotografiju na kojoj pozira u opuštenom jutarnjem izdanju, objasnila je i razloge svoje nedavne neaktivnosti na društvenim mrežama. 

Na fotografiji Danijela sjedi na bijelom kauču u tamnoplavoj čipkastoj spavaćici, držeći tablet u krilu. Svojim je pratiteljima otkrila kako izgleda njezin idealan početak dana prije odlaska na trening.

- Obično subotnje jutro prije nego odem na trening. Nema veće sreće od jutarnje tišine i mira, ugrijane kuće i mirisa kave. Čak ni radio nisam upalila da remetim ove trenutke - napisala je 58-godišnja Danijela te se osvrnula na svoju pauzu od Instagrama.

- Nisam u zadnje vrijeme aktivna na IG, i to je u redu. Dođe vrijeme kad se moram malo udaljiti, uhvatiti daha i doći k sebi - poručila je iskreno.

Prije nekoliko dana Dvornik je otkrila i što planira nakon što završi svoj projekt u masliniku. 

- Kuća u kojoj živim treba jedan facelifting, mali... Tek toliko da se osvježi i popravi ono što se s vremenom potrošilo - otkrila je pratiteljima. 

