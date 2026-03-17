Danijela Dvornik u donjem rublju izazvala burnu raspravu na društvenim mrežama

Danijela Dvornik (59) ponovno je privukla veliku pozornost na društvenim mrežama. Njezina nedavna objava na Instagram Storyju, video u kojem pozira u crvenom čipkastom donjem rublju, brzo se proširila internetom te završila i na Redditu.

Na fotografijama iz videa koje su ondje podijeljene vidi se kako se Dvornik presvlači, a objavu prati poruka: “Boje i donji veš oblačim po raspoloženju i nije bitno za koju prigodu.” Očekivano, objava je ubrzo potaknula živu raspravu među korisnicima koji su u komentarima iznijeli različita mišljenja.

Reakcije su bile podijeljene. Dok su neki komentatori kritizirali objavu i dovodili u pitanje njezinu primjerenost, velik broj korisnika pohvalio je Danijelin izgled i samopouzdanje. “Svaka čast na samopouzdanju, žena izgleda fantastično”, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: “Inspiracija za sve žene – godine su samo broj.”

S druge strane, bilo je i onih koji su njezinu objavu opisali kao znak “krize poznih godina”. Upravo takvi komentari otvorili su širu raspravu o društvenim očekivanjima i o tome što se smatra primjerenim za žene u određenoj životnoj dobi. Mnogi su pritom stali u obranu Danijele, naglašavajući da je njezina objava pozitivan primjer prihvaćanja vlastitog tijela bez obzira na godine. “Zašto bi se žena u njezinim godinama trebala skrivati? Izgleda bolje od mnogih dvostruko mlađih”, poručio je jedan od korisnika.