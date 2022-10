Danijela Dvornik uživa u čarima babljeg ljeta: 'O kakva figura!'

More temperatura 20,07°C, zraka 24°C, javila je Danijela Dvornik (55) svojim pratiteljima. Iako je jesen već službeno počela, čini se kako ne misli stati sa sunčanjem i kupanjem.

Danijela uživa u čarima babljeg ljeta na otoku Braču. Još mokra od kupanja legla je na ručnik te takva 'nabacila' jedan selfie.

Pozirala je nasmiješeno u jednodijelnom kupaćem kostimu, koji je istaknuo njezinu liniju i ten. Mnogi su joj poručili da izgleda sjajno te da zaista ima zavidnu figuru. Naravno, ne dolazi ona sama od sebe. U nedavnom je intervjuu priznala kako posljednjih nekoliko godina intenzivno vježba. Osim toga, pazi što i kada jede.

- Budimo iskreni, nisam ja bila toliko debela, samo sam bila lošeg sastava i rasporeda. Kad se ne krećeš, ne vježbaš onda stvaraš naslage, kad još dodamo i ono ‘baš me briga’ i stres koji sam u nekom periodu imala, zaboraviš na sebe. Nakon smrti Dina, odlučila sam se svakim atomom boriti da se vratim u svoju normalu, psihički i fizički. To mi je bilo od esencijalne važnosti. Ja sam inače kao mlada bila vrlo aktivna, plivala sam, skakala u vodu, plesala, aktivno planinarila. To mi je u krvi. I eto, vježbam već 12 godina - otkrila je za Story.

