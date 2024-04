Danijela i Alan u svađi! Video ga razotkrio: 'Na lažima se ne ide dalje! On nema kontrolu...'

U novoj epizodi sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Danijela je odmah ujutro željela raščistiti zašto je Alan slagao da je vrištala na njega. Nakon poduljeg objašnjavanja, Alan je objasnio da ne zna zašto je to rekao, osim da je on to tako doživio. 'Nije bilo tako', naposljetku je priznao, a Danijela je komentirala da će joj teško biti napisati odluku o ostajanju u showu.

- On je mene počeo vrijeđati i to je ono što se dogodilo. Ne zato što on to misli nego nije htio da mi dođemo do srži one situacije, da mi dođemo do razgovora. Nije mi dao da dođem do riječi i pričao je rečenice koje su nebulozne. One nisu povezive, to su riječi koje ne možeš povezati. I to mi govori da je on nereguliran. On to nije isplanirao, on se ne zna kontrolirati - rekla je Danijela o Alanu.

Foto: RTL

Svađa između njih dvoje dogodila se zbog toga što Alan tvrdi da je Danijela vrištala na njega dok su se vozili do lokacije snimanja njihove prve ceremonije sa stručnjacima.

Foto: RTL

- Ti hoćeš reći da ti nisi povisila ton, da ti nisi vrištala u autu? To se nije dogodilo? Zašto bih ja to izmislio? - rekao je Alan.

Foto: RTL

No, izgleda kako je Alan lagao budući da Danijela zaista nije vrištala na njega u automobilu, a pokazali su i snimak iz auta u kojem je Danijela većinu vremena šutjela.

- Na lažima se ne ide dalje - rekla je, a on se počeo izvlačiti.

Foto: RTL

- Mislim da bi trebali imati puno više razumijevanja kako bi stvari išle puno lakše za oboje - rekao je i potom priznao kako ju je možda tako doživio, no kako zaista nije vrištala.

- S Alanom nemam sugovornika. Na lažima su odnosi gotovi. S kim da ja razgovaram ako me gledaš u oči i lažeš mi? Kako da gradim odnos? - zaključila je.