Što se dogodilo? Karmen i Josip iz 'Braka na prvu' otkrili nam detalje drame: 'Frustrirana je!'

Što se tiče agresivnosti, ja sam sportaš, čovjek koji radi u wellnessu, gdje dnevno prođe tisuću, dvije ljudi i kad sam tamo, vladaju mir, spokoj, ljudi su zadovoljni, sretni... U meni nema nikakve agresije, ali kad je netko agresivan prema meni, onda reagiram i prvo uvijek pokušam smiriti situaciju. S moje strane nije bilo nikakve agresije, ona je tu nešto zagalamila i ja sam se pokupio i otišao. Nisam agresivan čovjek, što mogu svi moji potvrditi. Toliko sam stabilan, miran i staložen da kod mene nema razloga za agresiju, priča nam Josip iz 'Braka na prvu' nakon što je u posljednjoj epizodi Karmen tvrdila da je on bio agresivan prema njoj te da se nije osjećala sigurno. Pozvala je, tvrdi, produkciju te je Josip otišao u hotel.

Josip je rekao da je kap koja je prelila čašu te sporne večeri bilo Karmenino pušenje. On smatra da se trudio oko nje, ali da je odmah poslije svadbe shvatio da joj ne odgovara kao muškarac. Pokušao je s Karmen, kaže nam, izgraditi prijateljski odnos, ali 'ona je to odbijala i uvijek je tražila nešto što joj se ne sviđa kod njega'. Kaže i da je svojevoljno napustio apartman u kojem su bili.

- Kad je riječ o našoj svađi, počeli smo neku diskusiju kad je pravila večeru, neprestano me nešto podbadala, a ja sam joj rekao da se ne moramo voljeti, ali možemo biti dobri i nudio sam joj prijateljstvo, no ona je nastavila po svome. Tada sam ušutio, pokušao malo odspavati da bi ona svakih 10, 15 minuta izlazila na balkon pušiti i ostavljala pritvorena vrata, a dim je ulazio u moju sobu. U jednom trenutku sam pritvorio ta vrata, a ona je tada počela galamiti da sam lupao vratima. Rekao sam joj da se smiri, ona se vratila na balkon, a ja sam počeo pakirati svoje stvari i otišao sam jer nisam došao u show da bih se svađao s nekim - rekao nam je.

Karmen se ipak ne slaže s njim te nam je ispričala drugu priču. Josip je, prema njenim riječima, skovao plan na koji ona nije pristala.

- Josip je od mene tražio da sudjelujem u njegovu planu na način da ili odlazimo iz eksperimenta ili odaberemo druge kandidate jer se među nama nije dogodila obostrana 'fatalna fizička privlačnost'. Kad sam mu rekla da ne želim sudjelovati u igricama i da sam tu jer si želim dati priliku i istražiti sebe u odnosima i upoznati ga iako ne osjećam fizičku privlačnost, burno je reagirao. Moj je dojam da me vrlo brzo svrstao u kategoriju neprijatelja jer mu nisam iskazala naklonost i nisam pristajala na ono što je on zamislio. Sva zamjeranja i omalovažavanja vrte se oko toga - rekla je.

- Povisio je glas, počeo mi se unositi u lice i vrijeđati me, lupio je bijesno vratima balkona i vikao da odem u sobu. Osjetila sam strah i nesigurnost. Zaključala sam se u kupaonicu i nazvala produkciju jer mi je pomisao na ostanak s njim u istom stanu bio nepodnošljiv. Bojala sam se i nisam bila sigurna što je spreman učiniti u stanju bijesa. Morala sam se zaštititi. Iz kupaonice sam izašla tek kad sam čula da je napustio stan - dodala je.

Na njene tvrdnje da je Josip napustio sobu tek kada je ona pozvala produkciju, on je rekao da laže jer se prije već sam počeo pakirati. Nju, kaže nam, 'ne iznenađuju njegove riječi jer on to cijelo vrijeme radi'.

- Ne stoji iza svojih riječi i djela i želi se prikazati u boljem svjetlu. Razumijem da mu je teško priznati da se ponašao kako se ponašao jer smo svi mi izloženi javnom posramljivanju. To je teško. No preuzimanje odgovornosti za svoje riječi i djela je dio procesa odrastanja. Lako je provjeriti što je istina s osobom iz produkcije koju sam nazvala i koja je organizirala separaciju - rekla je, a zatim dodala da joj kod Josipa najviše smeta upravo 'nepreuzimanje odgovornosti za riječi i djela, grubost i nepoštovanje žena.

Josip nam je rekao i da je za njega ta priča završena te da ga 'ona više ne zanima i da ne želi razmišljati o njoj'.

- Ne postoje nikakve šanse da se Karmen i ja zbližimo. To sam pričao od drugog dana našeg poznavanja, a tako će ostati i za idućih deset godina, ali opet je poštujem kao ženu i majku - objasnio nam je Josip.

Oni su, kaže nam, 'dva svijeta različita'.

- Žena ima toliko negativne energije u sebi! U životu nisam upoznao negativniju, frustriraniju i zlokobniju ženu. Dakle, stalno mi je postavljala neka pitanja samo da bi doznala gdje sam pogriješio u životu. Mislim, ja nisam nimalo naivan, prošao sam dosta toga i imam lijep i sređen život - sretan sam, zadovoljan, imam predivnu djecu i moja cijela obitelj funkcionira - dodao je.

A je li neki drugi kandidat ili kandidatkinja privukao njihovu pažnju?

- Htjela sam upoznati sve kandidate, no nitko me nije privukao u romantičnom smislu - rekla je Karmen.

- Kad je riječ o drugim djevojkama u showu, sve su predivne, ali meni moj karakter jednostavno ne dopušta da se zanimam oko neke druge djevojke iz tog showa zato što sve imaju svoje muževe i ne volim se petljati u tuđe veze. Ja sam džentlmen - zaključio je Josip.