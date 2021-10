Danijela Martinović (50) je polovicu svog života provela s Petrom Grašom (45). Bivši par se nikada nije vjenčao niti su imali djecu, a jednom prilikom pjevačica je priznala kako su znali često prekidati.

- Mi se u životu zaista svađamo zbog malo stvari, a u životu smo, recimo, prekidali pet puta i svih pet je bilo zato što on ne piše pjesme sebi. Zato što sam ja imala predike i rekla: 'Pa dobro, je li to moguće...' I tako ustvari iz te neke najbolje namjere bi se izrodila svađa i ja bih rekla: 'Okej, ja te ostavljam' - rekla je Danijela za IN Magazin prije nekoliko godina.

Progovorila je tad i o majčinstvu.

- Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovom pokojnom djedu. Za curicu imamo dva imena, koja su, interesantno, dijametralno različita, pa će se možda ljudi iznenaditi. Ili Luce ili Alba. Luce zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači 'zora'. Isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije - objasnila je.

Danijela se s novonastalom situacijom dobro nosi, rekla su nam ranije njezini susjedi koji je često viđaju veselu i nasmijanu.

Podsjetimo, Grašo se lani odselio iz stana koji je dijelio sa Danijelom na zagrebačkom Središću. Njihova veza je pukla nakon 24 godine, a pjevač je trenutno u vezi s Hanom Huljić.