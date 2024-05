Danijela iz 'Braka na prvu' prije je imala više od 100 kilograma. Evo kako je tada izgledala

'Lako njoj, ona je trenerica'. To sam i ja mislila. Pa sam za trenericu završila. Opet nisam smršavila, napisala je u svojoj objavi iz siječnja Danijela Pupovac, koju trenutačno gledamo u 'Braku na prvu'. Tada je podijelila niz starih fotografija, na kojima je, kako kaže, imala i više od 100 kilograma.

- Kao trenerica sam se udebljala sve do 102,5kg. Nije stvar u znanju o treningu. Nije stvar u 'lako njoj'. Saznala sam da stvar u promjeni i postajanju. Postajanju osoba koja to može i kojoj je lako. Gledaš li me sad i misliš da sam oduvijek ovakva i mogu? Postala sam ova koja može. Bilo mi je odvratno prije promjene. Namučila sam se silno, izgubila sam se bezbroj puta, debljala se i mršavila, kretala i odustajala, bilo je us*ano, mučno, prebolno, odvratno.Takav je to put - napisala je u opisu.

Uz fotografije je napisala i tekstove koji su opisivali kako se osjećala u tim trenutcima. 'Srednja škola, slušao se rock i gangsta rap. Iznutra sam se osjećala mršavo, mrzila sam što izvana izgledam ovako', napisala je uz prvu fotografiju. Istaknula je i da je voljela modu, ali da nije mogla pronaći ništa moderno u svojoj veličini.

- Iako smo se ludo zabavljali, u sebi sam bila beskrajno tužna - dodala je.

Inače, o svojoj borbi s kilogramima je progovorila i tijekom razgovora s Alanom, partnerom iz 'Braka na prvu'.