Danijela iz 'Braka' za 24sata o Alanu: 'Kombinacija prigovora i izjava ljubavi mi najviše smeta'

Moj frend Bojan me je prvi krenuo uvjeravati da moram ući. Na prvu sam mu željela otkazati prijateljstvo, ali onda su mu se i ostali prijatelji pridružili. Moj je odgovor svima bio: 'Teško ne, ni za 100 života, nikad!'. Dok nisam shvatila sam da sam kukavica ako ne idem. Nisam željela biti kukavica, ispričala nam je Danijela (40) koja se u showu 'Brak na prvu' udala za Alana (43). Danijela je za kumu izabrala i našu pjevačicu Anđu Marić.

Stručnjaci su za Danijelu rekli da je organizirana, pametna i poduzetna žena, a istaknuli su njezin šarm i atraktivnost. Danijeli su stručnjaci namijenili hedonista Alana koji, za razliku od Danijele, nema nekih velikih odgovornosti u životu i uvijek u svemu uvijek pronalazi nešto pozitivno. Danijela je opisivala vjenčanje kao nestvarno iskustvo, a kuma je objasnila kako njezina prijateljica ima tri straha: strah od smrti, od javnog nastupa te strah od braka. A kakvi su bili prvi dojmovi u Alanu?

- Na prvu mi je bio simpa i interesantan, a kasnije mi je smetala ta kombinacija kritika i izjave ljubavi. Od ovoga braka očekujem dobru zabavu - priznala nam je.

Foto: RTL

Alan na proslavi vjenčanja nije previše plesao s uzvanicima. Njezina kuma je kao pratnju na vjenčanju povela svog sina, a on je mladoženju uspio 'izbaciti iz takta.' Alan je bio po strani kada su se svi ostali zabavljali, Gašpar je htio da se i on pridruži te ga nekoliko puta nagovarao da ode plesati. Alan to nije htio.

- Mislim da je htio, ali nije mogao - rekla nam je.

Foto: RTL

Pitali smo Danijelu i kako su izgledale njezine prethodne veze.

- Sve su bile različite, svaka je bila bolja od prethodne - prokomentirala je te dodala da u vezi nudi i očekuje zabavu, strast, vjernost i slobodu.

Foto: RTL

Danijela i Alan imali su konflikt i cijeli dan nisu razgovarali.

- Bila je neka situacija, dosta sam šokiran njezinim ponašanjem. Mi ne pričamo, mi samo pred vama nešto - rekao je Alan dok su ujutro pili kavu, koju je Danijela skuhala.

- Alan smatra da žena mora čistiti i prati za muža - rekla je Danijela i objasnila kako joj je to smiješno u ovoj situaciji, no ne bi joj bilo u stvarnom životu.

Foto: rtl

Potom su razgovarali o večeri s ostalim parovima, a Alan je u šali rekao da se veseli naći drugu ženu te objasnio da su se posvađali zato što je ona spremila svoje nesesere nakon tuširanja.

On joj je objasnio da ne mora to raditi, nego da se ponaša kao kod svoje kuće, a ona je tada 'poludjela'. Dodao je još kako mu smeta što stalno doziva svog psa, a nikada njega. Kasnije je Alan zaključio da je Filip bacio oko na Danijelu, što njoj nije uopće palo na pamet.

- Neka cijeni ono što ima, ako ne želi cijeniti, ima Filipa, ima cijeli svijet - rekao je Alan.

Foto: rtl

Marko se divio Danijeli što trpi nekoga kao što je Alan koji je nimalo ne poštuje jer se upucava ostalim ženama te je zaključio da je egocentrik koji stalno želi pažnju. No i kad su stigli kući, Alan je nastavio po svom.

- Nikolina je preniska za mene tako da je otpisujem, žena od Filipa - možda, ali Filip s njom ne želi, a ona s njim želi pa se tu ne želim petljati… Plava cura koja je imala naočale nešto je puno uz mene, ali rekao sam joj da ima muža. Ona mi je rekla da nema, top - rekao je Alan.