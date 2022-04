Danijela iz 'Savršenog' imala crveni trag na vratu i zabrinula pratitelje: 'Ovo izgleda užasno'

U srijedu navečer djevojke iz 'Gospodina Savršenog' sudjelovale su u zadatku koji im je zadala gošća emisije, ekspertica iz 'Braka na prvu', Sanela Kovačević Nelly. Naime, Sanela je spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose, a zadatak je zamislila tako da djevojke dodiruju Tonija, koji je imao povez na očima kako ne bi znao o kojoj kandidatkinji se radi.

- Dodir mi je jako važan u ljubavnom odnosu jer je praktički to jedini način da iskažete tu kemiju koju osjećate. Nekad ljudi umisle da ima kemije, a bez dodira to nije to - rekao je Toni.

I dok se Karolini i Polini nije svidjeo zadatak jer 'ne vole dodire'. Josipa, Amra, Stankica i Danijela su uživale. Na kraju ovog zanimljivog zadatka, 'Savršeni' je morao izdvojiti djevojku čiji dodiri su mu se najviše svidjeli. Neznajući da ga je ona lagano grebala, Toni je izdvojio Danijelu no, na kraju zaključio da se najviše povezao sa Stankicom pa ju pozvao na spoj.

Osim što je bila vrsna u dodirivanju Tonija i time privukla pažnju, Danijela je gledatelje zabrinula crvenom linijom koju je imala na vratu.

- Je li itko primijetio da Danijela ima neki crveni ožiljak na vratu? - napisala je zabrinuta gledateljica.

- Da, još sinoć - dodala je druga.

- Onaj trag na vratu je bio užasan - komentirala je obožavateljica emisije.

Na društvenim mrežama o svemu se oglasila i kandidatkinja Danijela.

- Crna pantera s osipom na vratu. Ne znam imam li jaču alergiju na bižuteriju ili na 'bižuteriju u kući' - napisala je uz fotku na Instagramu pa dodala:

- Imam alergiju na sve što nije zlato. Ogrlica s ceremonije mi j enapravila alergiju. Alergicna sam na perje i bižuteriju, baš me hoće.

