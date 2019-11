Danijela Martinović: Majčinstvo je za mene zaista teška tema...

Nisam ni u najluđim snovima mogla zamisliti da će nešto moje tako intimno što sam zapisivala završiti u knjizi, rekla nam je prije tri godine pjevačica Danijela Martinović (48). Tada je u zagrebačkoj kavani predstavila svoju zbirku motivacijskih poetskih zapisa 'Šalabahter života', koja je nastala u tri mjeseca.

- Kad sam počela pisati, 'kapalo' je iz mene i nisam mogla stati. Morala sam skupiti hrabrosti da dam bliskim ljudima da pročitaju što sam napisala, a zatim sam odlučila izdati knjigu - ispričala nam je Danijela svojedobno.

U najintimnijem dijelu knjige obraća se svojem nerođenom djetetu kojeg naziva Mrvicom. Pjevačica kaže kako je majčinstvo za nju teška tema i neostvarena želja pa je htjela stati na kraj svima koji se upliću u to.

- Dugo me mučila površnost života i stavljanje ljudi u šablone. To si ne smijemo dopustiti jer je jedan život - smatra Danijela.

Pjevačica je već objavila dječje slikovnice s likom Dame. Dodala je i kako će nastaviti pisati te da je to sigurno samo jedna od knjiga u nizu koje možemo očekivati. Obećanje je i ispunila te je početkom listopada ove godine predstavila 'Neopisivo', drugu knjigu iz serijala “Šalabahter života'.

- Budila sam se iz sna kako bih mogla zapisivati. Ova ideja je dugo čučala u meni. Mislim da je vrijeme da se pokažem i otkrijem svijetu. Hvala vam jer ovo što ćete čuti i što ćete pročitati je prava i istinska Danijela - rekla je pjevačica i nastavila:

- Nisam planirala postati spisateljska zvijezda. Ja sam javna osoba, čitav život sam na neki način pogrešno interpretirana i odlučila sam pisati. Promijeniti sliku o sebi, Doslovce sam noćima držala bilježnicu ispod glave i zapisivala svoje misli. Nekada ti se čini da ćeš poludjeti, ali moraš to izbaciti iz sebe. Takvu slobodu, nakon što sam knjigu napisala, nikada nisam doživjela.

Majčinstvo je neostvarena želja i za Jelenu Rozgu (42).

- Mislim da je biti majka divna stvar u životu, nemjerljiva s bilo čim i nadam se da ću i ja biti jednog dana, ali sve važne i bitne stvari u mom životu su se dogodile onda kada im je bilo vrijeme, kada je bilo suđeno i zato se ne opterećujem nego duboko vjerujem da će taj blagoslov za mene doći u pravo vrijeme - smatra, a kako kaže, nema ništa protiv roditeljstva u istospolnim zajednicama.

- Uvijek sam za ljubav i dom u kojem vlada sreća, toplina i zajedništvo, uvijek sam za sretnu obitelj tko god je činio - objašnjava pjevačica. Kad je riječ o majčinstvu Nina Badrić (47) otkrila je kako bi voljela bih udomiti dijete jer mu, kako kaže, može jako puno dati.

- Mislim da u svakoj ženi gori žar za majčinstvom. Ali kad neko vrijeme prođe, počneš i na taj iskonski nagon drukčije gledati. Voljela bih udomiti dijete jer mislim da jako mnogo mogu dati nekom malom biću i kao zrela osoba lijepo ga provesti kroz život - smatra Badrić.

Za razliku od nje pjevačica Maja Šuput Tatarinov (40) udala se za Nenada Tatarinova (34) u svibnju ove godine, a nedavno je rekla kako je u 'friškom' braku normalno planiranje djece. No otkrila je kako joj takva pitanja već pomalo idu na živce te kako takva pitanja više ne može shvatiti.

- Nije to gumb koji stisneš i onda se odjednom porodiš. Postoje ljudi koji ne mogu imati djecu, srećom, nisam ta, ali je to pitanje neugodno. Dok se nisam udala, maltretirali su me pitanjima kad ću se udati, sad kad sam se udala, pitaju me kad će dijete, a kad rodim, vrlo vjerojatno pitat će me hoće li drugo. Valjda kad sve to ispuniš, onda si Hrvat, katolik, pošten čovjek. Sve ostalo što radiš ništa je ako nisi ispunio te ciljeve - objasnila je iskreno pjevačica za Tportal.

No Maja ne skriva da Nenad i ona često razgovaraju o djetetu i da oboje žele postati roditelji. Ipak, kako kaže, ne žele ništa forsirati. Možda naprave bebu kad jednom odu na odmor, kaže Maja. Dok Maja želi sina, njezin suprug želi kćer, a našli su i ime ukoliko se ostvari Nenadova želja. Ipak, najvažnije im je da je dijete zdravo, a spol je manje važan.

