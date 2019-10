Danijela Martinović: 'U životu sam napravila dosta korekcija'

Pjevačica Danijela Martinović (48) na sceni je već trideset godina, a za HRT-ovu emisiju 'U svom filmu' progovorila je kakav je to glazbeni svijet, ali i kako se u životu puno promijenila.

- Zapravo sam dosta u životu radila nekakvih korekcija - rekla je splitska pjevačica. Ističe kako danas dosta brine o sebi. Ustaje već u pet ili šest sati ujutro i piše. Kada su nastupi, onda uzme dan ili dva odmora. Također, što se tiče fizičke aktivnosti, bavi se plesom.

Tako se nedavno našla na meti komentara društvenog kroničara Nevena Ciganovića, koji uvijek iskreno kaže što misli o ljudima i nerijetko prokomentira osobe iz javnog života. Tako je 'na zub' uzeo i Danijelu. Naime, njezin ljetni šešir usporedio je ni manje ni više nego s gljivom. Njezinu je fotografiju namontirao među gljive, a kroz jednu od njih progovorio je i sam.

- Izgledaš mi poznato. Jesi li bila na plastičnoj operaciji? - piše u oblačiču na spomenutoj fotografiji.

Martinović trenutno sudjeluje u dva projekta, a jedan od njih je humanitarna priča.

- Imam još dva koncerta u nizu koncerata koje sam nazvala 'Neopisivo'. Sav prihod od prodanih ulaznica ide zakladi 'Hrvatska za djecu'. Da nema te zaigrane djevojčice, ne bi imala tu potrebu stalno eksperimentirati i isprobavati. Pomičem vlastite granice jer me interesiraju različite stvari - rekla je Danijela.

Tako je napravila iskorak u spisateljske vode. Počela je zapisivati jer intenzivno proživljava sve što se događa, a kako kaže, često se kao javna osoba nema priliku potpuno izraziti. U životu se nikad nije osjećala popularno, niti joj je to ikad previše značilo. Tako je komentirala i glazbenog producenta Tončija Huljića (57) i prisjetila se prvih nastupa za pop sastav 'Magazin'.

- Oni su bili jedni od tri najjača benda u regiji. Bit ću iskrena, nisam bila opterećena svime time, jednostavno sam bila ja, a onda je to odmah iznjedrilo vrhunske stvari - rekla je pjevačica. Nakon pet, šest godina u 'Magazinu' je osjetila umor te je odustala od suradnje s njima.

- Tu su počela moja prva propitivanja. Došla sam do situacije da sam bila prazna. Tko sam ja uopće? Koja je naša uloga? Gdje ja idem? Kamo idem? Tada sam imala 24 ili 25 godina. To je bio opaki ritam, ja stvarno više nisam bila u stanju stalno nastupati i mislila sam da više neću biti u stanju. Koncerti su bili rasprodani, a uopće nisam znala kako ću stati pred ljude - dodala je.

Dotakla se i samostalne karijere, naročito nastupa na Eurosongu na kojem je 1998. osvojila peto mjesto. Kaže da je te večeri imala veliku tremu, ali kada je vidjela svoje prijatelje u publici sve je nestalo. Što se tiče ljubavnog plana, mnogi se pitaju gada će Danijela i pjevač Petar Grašo (43) pred oltar.

- Svaka je moja izjava bila kao nekakvo opravdavanje, ali to nije tako. To je slobodan izbor te imamo takvu postavku jer on ima karijeru, a imam je i ja. Sretni smo - zaključila je.

