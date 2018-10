Danijela Martinović: 'Meni je najljepše biti curica svog tate'

Danijela Martinović (47) je u subotu nastupila na TED X-u u Zagrebu te javnosti ispričala svoju životnu priču. S publikom je pokazala stranu koju je, kako kaže, godinama vješto skrivala. Podijelila je svoju dosad nepoznatu, duhovnu stranu i razgalila obožavatelje.

- Sinoć sam stala na binu prvi put ne da bih pjevala, već da bih govorila. Iskustvo koje je mom životu dalo sasvim novu dimenziju. Hvala organizatorima TEDxZagreb koji su me pozvali i ukazali mi povjerenje, hvala svima koji su na bilo koji način sudjelovali u ostvarenju ovog predivnog projekta, hvala svim govornicima; vaše su me priče oborile. Iznad svega hvala mojoj mentorici Ani Babić koja me vodila, hrabrila, usmjeravala, koja svojim prisustvom nadahnjuje, koja se ušuljala u moje srce da tu ostane - zahvalila se Danijela.

Veliko iznenađenje joj je priredio otac, koji ju je iznenadio svojim dolaskom i koji joj je velika životna podrška.

- Moj tata priredio mi je iznenađenje. Došao je sam, nenanavljen i cijeli dan me čekao sjedeći u publici da bi me čuo, da bi moje srce osjetilo njegovo dok govorim priču svog života. Zagrlio me, vidjela sam; ponosan je, preponosan; kupila sam suze. Rekao je: 'Dušo, ja se odmah vraćam za Split' - napisala je Danijela na društvenoj mreži.

- 'Ali, kako ćeš tata, pa ponoć je, umoran si, cijeli dan si tu, nemoj zezat, prespavaj, molim te'. Na to, kaže on sa osmijehom (uvijek sa osmijehom): 'Dušo (uvijek me tako zove, 'ko šiša ime, to je samo simbol), ide tata, imam sutra posla, a ja sam bio, vidio te i čuo i to je meni najvažnije.' To se zove Ljubav na djelu i o tome se piše i priča kad se kaže da najljepše stvari nemaju cijenu - dodala je Danijela koja tvrdi da je najljepše biti curica svog tate.

- Ako me ikad budu opet pitali: 'Kad ti misliš odrasti?' Sad znam; nikad. Najljepše je biti curica svoga tate - zaključila je pjevačica koja priprema novu knjigu životnih mudrosti.

