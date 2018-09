'Sestra se teško razboljela, a onda mi je poginuo prijatelj'

Splitska pjevačica Danijela Martinović (47) je podijelila s javnošću način na koji se nosila s boli koju je osjetila kad joj se sestra teško razboljela, a godinu i pol nakon toga i umro prijatelj. Danijela će govorom na ovogodišnjem skupu TEDx pokazati stranu koju, kako kaže, javnost još nije vidjela jer ju je godinama vješto skrivala. Sa zagrebačkom publikom podijelit će svoju nepoznatu, duhovnu stranu, piše časopis Gloria.

Danijela je prvu veliku bol doživjela kad ju je otac prvi put ostavio samu u školi.

- Dotad sam stalno bila kod kuće, moja mama nije radila pa nisam išla u vrtić, i u tih nekoliko sati koje sam proplakala sam doživjela traumu iz koje je proizašla bol. Prizor kako me tata ostavlja samu na hodniku misleći da je to zauvijek, zamrznut je u mom sjećanju - priča Danijela.

Foto: Pixsell/Srećko Rundić

Pjevačica je zbog toga počela proučavati knjige o psihologiji i shvatila da je razvila osjećaj straha da je ne napusti netko blizak. Kad je imala 18 godina, razboljela joj se sestra.

- Neopisivu bol sam osjetila kad se teško razboljela moja sestra Izabela. Nakon godinu i pol dana poginuo mi je prijatelj, što me opet silno pogodilo. Mučilo me stotinu pitanja, zašto se to moralo dogoditi baš njoj i baš njemu. Odgovor da je 'Bog tako htio' me nije zadovoljavao pa sam počela sama tragati za odgovorima - kaže Danijela.

Velika podrška u životu joj je partner Petar Grašo (42). Danijela je lani otputovala u Nepal na duhovno putovanje, htjela se maknuti iz sigurnog okružja i doživjeti nešto drugačije i nepoznato.

Foto: Srecko Rundic

- Znam da sve to za okolinu ne mora biti prihvatljivo, niti mislim da sam lagana osoba za suživot, ali i Petar i svi meni dragi ljudi shvatili su da to nije moj hir, već nešto što me zanima i silno ispunjava. Stoga to prihvaćaju s punim poštovanjem - kaže Danijela.

