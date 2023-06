Danijela Martinović o pisanju i knjizi 'Tuširanje duše': 'Samu sebe sam iznenadila s mislima'

Glazbenica Danijela Martinović (51) nedavno je objavila knjigu 'Tuširanje duše', o kojoj je u petak progovorila u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska'. Započela je čitanjem jednog odlomka, a onda je pričala o svom novom uspjehu.

- Nemate pojma. Odrasla sam pjevajući. Pjevanje je moj zrak, pjevanje je moje disanje, nešto na što sam se navikla, nešto s čim sam srasla. Ovo što se sad događa s pisanjem je jedno potpuno novo iskustvo, jedno ushićenje da ga stvarno nemam s čim usporediti - rekla je Danijela.

Danijeli pak ovo nije prva knjiga. Napisala je tri slikovnice za djecu te dvije knjige motivacijskih poetskih zapisa.

- To su kratke forme, one su mi bliske, jako prirodno to radim. Ipak, za veću formu treba imati glavu i rep, treba se znati snaći u tome. Ja nisam baš vjerovala da sam to u stanju. Onda sam upoznala svog mentora. On mi je vremenom postao mentor, Branislav Glumac, koji je bio moj vjetar u leđa. On je vjerovao u mene više nego što sam ja u tom trenutku vjerovala u sebe - otkrila je Danijela.

Pjevačica je otkrila i zašto je knjizi dala ime 'Tuširanje duše'.

- Sebe sam samu iznenadila s nekim mislima, nisam ni svjesna, to samo curi iz mene. Tek možda nakon dan, dva mogu pročitati tekst i vidjeti što se tu stvarno dogodilo. Ja sam inače ranoranilac, volim jutra i mir, gledati kako se budi život. Branislav je jednako takav pa bi ja njega uzbuđeno zvala i čitala na telefon što sam do tad napisala. Kad sam mu spomenula u rečenici: 'Tuširanje duše', on je odmah zastao i rekao: 'Ajde to zapamti, ne znaš gdje će te put pisanja odvesti, ali možda bi to bila dobra ideja za naslov' - rekla je Danijela.

Martinović je ispričala i kako je bila iznenađena koliko je pisanje knjige bilo terapeutski, a ohrabrila je i druge da počnu pisati, iako možda i neće biti objavljeno.

