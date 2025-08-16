Obavijesti

Show

Komentari 0
ROMANTIKA POD VEDRIM NEBOM

Danijela Martinović provela je noć u 'hotelu' s tisuću zvjezdica

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 2 min
Danijela Martinović provela je noć u 'hotelu' s tisuću zvjezdica
15
Foto: Instagram

Već je ranije priznala koliko voli takve trenutke, a u društvu svog partnera, bivšeg krim-inspektora Josipa Plavića, oni postaju još posebniji

Danijela Martinović (54) ponovno je pokazala koliko uživa u jednostavnim stvarima. Umjesto luksuznog odmora, odlučila je noć provesti pod šatorom na plaži.

- Ponovno u hotelu s tisuću zvjezdica - poručila je pjevačica u subotu na Instagramu uz niz kadrova s odmora.

Foto: Instagram

Već je ranije priznala koliko voli takve trenutke, a u društvu svog partnera, bivšeg krim-inspektora Josipa Plavića, oni postaju još posebniji. 

Foto: Instagram

Danijela i Josip u vezi su više od dvije godine. Upoznali su se u proljeće 2022. u policijskoj postaji, gdje je pjevačica došla podnijeti prijavu zbog lažnih stranica koje su koristile njezino ime. On je tad radio kao kriminalistički inspektor, a njihov je susret ubrzo prerastao u ljubav. Od tada dijele svakodnevicu, a Danijela ne skriva koliko je sretna što joj je upravo on u životu.

NJEGOVA NAJVEĆA LJUBAVNA DRAMA Brak Danijele i Thompsona bio je obavijen velom tajne, a završio je rastavom kod pape
Brak Danijele i Thompsona bio je obavijen velom tajne, a završio je rastavom kod pape

- Ono kako se ja osjećam bih poželjela prvenstveno svakoj ženi, a onda i svakom čovjeku, da jednostavno znaš da si stigao i da je sve u apsolutno savršenom miru i nekakvom spokoju, a onda sve samo od sebe funkcionira - ispričala je ranije pjevačica za IN magazin.

Štakorovec: Promocija knjige Danijele Martinović "Tuširanje duše"
Štakorovec: Promocija knjige Danijele Martinović "Tuširanje duše" | Foto: ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA - Boris Scitar/PIXSELL

Josip je u međuvremenu napustio policiju i vratio se svojoj staroj ljubavi, glazbi. Ponovno svira s bendom 'Izvan zakona', s kojim je nastupao još u srednjoškolskim danima.

NAŠA POZNATA PJEVAČICA FOTO Danijela Martinović danas slavi 54. rođendan: Evo kako se pjevačica mijenjala s godinama
FOTO Danijela Martinović danas slavi 54. rođendan: Evo kako se pjevačica mijenjala s godinama

A na pitanje hoće li stati pred oltar, Danijela je odgovorila spontano:

- Pa ja nekako nikad nisam bila pobornica tih nekih pravila, a opet s druge strane osoba sam od trenutka i ako se to nama dogodi u trenutku, ja ću to sigurno napraviti. Dakle, tako vam ja živim u životu, nikakvi grandiozni planovi, sad ću ovo, sad ću ono nešto pripremati. Ako stvarno ja to u trenutku osjetim, ja ću reći, ma daj brate idemo i to je to'.

Zagreb: Koncert Danijele Martinović u Lisinskom
Zagreb: Koncert Danijele Martinović u Lisinskom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Rijetke fotke Ivane Knoll bez filtera: Pogledajte kako danas izgleda: 'Bujnija je...'
HM...

FOTO Rijetke fotke Ivane Knoll bez filtera: Pogledajte kako danas izgleda: 'Bujnija je...'

Najpoznatija hrvatska navijačica postala je DJ-ica. Redovito objavljuje fotografije s gaža, a mnogi su primijetili da je dosta bujnija nego prije. Rijetke fotografije Ivane Knoll bez filtera snimljene su u rujnu 2023. godine u Španjolskoj. Pogledajte kako je prije nepune dvije godine izgledala, a kako izgleda danas
FOTO Lidija Bačić nastupila je u Novoj Gradiški. Pogledajte kako je izgledala kada je imala 18
RASPLESALA PUBLIKU

FOTO Lidija Bačić nastupila je u Novoj Gradiški. Pogledajte kako je izgledala kada je imala 18

Lidija Lile Bačić nastupila je na Novogradiškom glazbenom ljetu u kratkoj bijeloj suknji i dekoltiranoj čipkastoj majici. Oduševila je fanove
Neda Ukraden proslavila je 75. rođendan: Objavila fotografiju sebe u badiću i pokazala figuru
ODUŠEVILA PRATITELJE

Neda Ukraden proslavila je 75. rođendan: Objavila fotografiju sebe u badiću i pokazala figuru

Neda Ukraden proslavila je u krugu najmilijih 75. rođendan te na društvenim mrežama objavila zajedničke fotografije. No, među fotkama se našla i ona koja pokazuje kako regionalna zvijezda i dalje njeguje vitku figuru!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025