<p><strong>Danijela Dvornik </strong>(53) je nedavno iznenadila pratitelje na društvenim mrežama otkrivši im kako se počela dopisivati s mlađim muškarcem, no onda ju je on zatražio da mu pošalje fotografiju tijela, što se njoj nije svidjelo. Sada se ponovno oglasila o svemu.</p><p>- Jutarnja spiza i kava. Nakon što su svi portali prenijeli vijest o mom dopisivanju s frajerom i betonskom zidu koji nas je razdvojio, pun mi je inbox muških poruka. A nigdje nije pisalo da ih tražim, niti da mi je do dopisivanja. Ipak, želim se svima zahvaliti na muškoj i ženskoj podršci svih dobnih skupina što ipak ulijeva nadu da nije sva romantika pristojnog upoznavanja izgubljena u bespućima interneta - započela je objavu.</p><p>Dodala je kako nema problem sa sobom, niti sa svojim izgledom.</p><p>- Dapače, puna sam samopouzdanja, ali nikada neću pristati na 'Pošalji mi fotku svoga tijela'. Mnogim djevojkama i ženama to je apsolutno odbojno i ponižavajuće - poručila je.</p><p>Smatra kako je žalosno da neki muškarci generaliziraju žene samo na osnovu svog lošeg izbora i iskustva.</p><p>- I stavljaju nas u isti koš. Još je žalosnije da postoje žene koje misle da sam trebala poslati svoju fotku 'Jer što ima veze, neka vidi', 'I tako je to danas, pa nisi valjda mislila da on želi s tobom razgovarati' ili 'Daj se malo opusti, nisi u cvijetu mladosti' - zaključila je Danijela.</p>