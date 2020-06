\u00a0

Nakon treninga, kupanja, doru\u010dka, vrijeme je za prvu kavu. Mjesto se ure\u0111uje, odra\u0111uju detalji, hotel je spreman, dobit \u0107emo slasti\u010darnicu, wine&cheese; bar i apoteku. Ima i turista, nije puno kao \u0161to je bilo ali nije ni prazno. #coffetime #jutroumistu #zivotuzmore #womenover50 #mediteraneanlifestyle #coronalifestyle





A post shared by Danijela Dvornik (@danijeladvornik) on Jun 30, 2020 at 2:07am PDT