Danijela se izderala na Tonija: Kako ti šalješ ljude doma? Ona Marija ni luk jela ni luk mirisala

U utorak navečer u emisiji 'Gospodin Savršeni' Toni je pokrenuo ozbiljan razgovor koji je završio Elinim odlaskom te nesuglasicama s kandidatkinjom Danijelom, koja je razočarana nekim njegovim postupcima u showu te je za njih tražila objašnjenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ovaj Toni kao da ima senzore. Ja čim zavolim nekoga on to tjera van, a ja kad se ne slažem s nekim on to drži u kući. Meni ovdje ništa nije jasno - komentirala je Danijela nakon što joj je Ela priopćila da napušta show.

- Po čemu ti šalješ ljude doma? Marija koja 'ni luk jela ni luk mirisala', nit' je htjela da skoči nit' se bori za išta, samo šuti, nju si ostavio, a Ela koja je ostavila jasne znakove borbe, ti si nju izbacio - pitala je Danijela Tonija.

- Shvaćam tvoju zbunjenost i shvaćam da ne razumiješ moje kriterije, ali onog trenutka kad osjetim da je neki odnos gotovo, onda to i završim - pojasnio je 'Gospodin Savršeni' atraktivnoj crnki kojoj nije bilo jasno zašto je Ela otišla, a najviše ju je mučilo zašto je Polinu vratio u show.

- S Polinom si prekinuo pa je vratio nakon sedam dana. Ona ima pravo sedam dana da bude na godišnjem odmoru, a mi ne možemo. Nju pustiš i vratiš ju pa si se onda predomislio - rekla mu je Danijela, a Toni je zaključio:

- Danijela i ja ne možemo pronaći zajednički jezik. Ja pokušavam upoznati pravu Danijelu i zagrebati ispod površine jer imamo malo vremena, a ona uporno priča o drugim djevojkama.

Nakon žustre svađe između Savršenog i Danijele, na društvenim mrežama javili su se brojni obožavatelji emisije i prokomentirali situaciju u kojoj se našao Splićanin. Većina njih stala je u obranu kandidatkinje Danijele.

- Danijela, zakon si - napisala je gledateljica, a druga dodala:

- Netko mu je trebao sve ono reći, Danijela svaka čast. Ženska puna energije i strasti.

- Prevelik je igrač Danijela za njega - komentirala je korisnica društvenih mreža.

Najčitaniji članci